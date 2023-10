„Plötzlich komplett anderes Spiel“ - AC Mirage-Bug ist so cool, dass Fans wünschten, er wäre dauerhaft

Durch den Kamera-Bug erleben wir die Geschichte von Basim aus einer anderen Perspektive.

Assassin’s Creed Mirage ist vor fast zwei Wochen erschienen und hat noch immer mit einigen Bugs zu kämpfen. Der Titel hat sowohl auf PS5 als auch auf PS4 mit Performance-Problemen zu kämpfen, weshalb wir im GamePro-Test sogar einige Punkte bei der Wertung der PS4-Version abziehen mussten.

Doch ein Bug sorgt momentan für helle Begeisterung unter Fans. Im Reddit-Forum hat ein Spieler einen kurzen Clip geteilt, in dem er den Glitch beim Erkunden der Dächer zeigt.

Assassin’s Creed Mirage: Kamera-Bug wird zum gefeierten Wunsch-Feature

Was ist das für ein Bug? Der Spieler ist auf den Dächern von Bagdad unterwegs als plötzlich seine Kamera spinnt. Der Winkel ist plötzlich viel größer und zeigt das Geschehen aus einer weiter entfernten Perspektive.

Wir sehen die Welt also nicht mehr aus der nahen Third-Person-Ansicht von Basim, sondern von weiter Ferne. Die Kamera schwenkt mit der Sicht von Basim mit. Der Glitch taucht allerdings nur auf, wenn sich der Spieler auf den Dächern befindet.

Am Boden ist die Kamera wieder näher an Basim, wie im folgenden Video zu sehen ist:

Durch den erweiterten Winkel wird plötzlich das ganze Dach sichtbar und nicht nur der Teil, auf den sich Basim fokussiert. Dadurch können Spieler*innen einen besseren Überblick über das Geschehen auf den Dächern behalten, vor allem, wenn Wachen mit im Spiel sind.

Wie wird der Glitch ausgelöst? Der Spieler ist sich nicht ganz sicher, wie er den Bug ausgelöst hat. Es hat etwas mit dem kontextabhängigen Herauszoomen der Kamera zu tun, wenn sich ein Spieler oder eine Spielerin auf einem Dachgarten befindet.

Der User habe sich vor den Wachen verstecken wollen und als er rausgehüpft ist, habe die Kamera plötzlich auf ihn gezoomt. Daraufhin konnte er die Dächer von Bagdad mit der neuen Perspektive erkunden.

Wie sich die Performance von Assassin’s Creed Mirage sonst so schlägt, könnt ihr im folgenden Video sehen:

Community will den Glitch als neues Feature

Wie reagieren andere User darauf? In der Kommentarspalte gibt es viele begeisterte User, die sich den Bug als festes Feature wünschen würden. Ein User findet sogar, dass der Glitch aus AC Mirage ein völlig neues Spiel machen würde.

Auch der Threadersteller stimmt dem zu. Er findet nämlich, dass der Kamera-Bug Ähnlichkeiten zu Seven: The Days Long Gone aufweist. Dabei handelt es sich um einen Titel mit Stealth- und Parcours-Elementen, die auch in der AC-Reihe vorkommen.

Doch dem User nach würde das Spiel nicht so gut wie Assassin’s Creed sein. Deshalb wäre es für die Fangemeinde umso spannender, wenn kommende AC-Titel eine solche Kameraperspektive anbieten würden.

Wie würdet ihr ein Assassin’s Creed mit so einer Kameraperspektive finden?