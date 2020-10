Assassin's Creed wird zur Netflix-Serie mit echten Schauspielern

In den letzten Monaten und Jahren hat Netflix immer mehr und mehr Videospiel-Adaptionen angekündigt. Nach Castlevania und Dragon's Dogma als Anima-Umsetzung sowie der beliebten Witcher-Serie mit echten Schauspielern, wird jetzt die nächste Reihe für den Streaming-Gigant umgesetzt. Dabei nimmt man sich Assassin's Creed als Vorlage.

Assassin's Creed wird zum Serienformat

Die Info kommt über Netflix selbst. Sie haben auf ihrem Twitter-Account NX on Netflix folgendes gepostet:

Link zum Twitter-Inhalt

Eine Serie wie The Witcher: Wie der sehr kurze Teaser mit einem simplen Logo zeigt, wird Netflix eine Assassin's Creed-Serie mit echten Schauspielern produzieren. Sehr viel mehr ist nicht bekannt, weshalb wir an diesem Punkt nur spekulieren können, wie die Serie aussehen wird und vor allem, wann sie erscheint.

Ubisoft mit an Bord: Natürlich ist auch der große Publisher der Reihe direkt an der Entstehung beteiligt. Genauer gesagt dienen Jason Altman und Danielle Kreinik als Executive Producer. Sie haben beide Führungspositionen in Ubisofts Film- und TV-Sparte, die zuletzt für Apple TV die Serie Mythic Quest: Raven's Banquet produziert haben.

Nicht die erste Umsetzung: Vielleicht erinnern sich manche noch daran aber 2016 hatte Ubisoft bereits einen Film basierend auf Assassin's Creed veröffentlicht. In diesem spielte Michael Fassbender die Hauptrolle und verkörperte eine neue Assassine, die so noch nicht im Spiel vorkam. Unter anderem dadurch, dass der Film sehr auf die modernen Aspekte setzte und wenige auf das Historische, kam er bei den Fans nur bedingt an.

Daher wünschen sich viele, dass die Serie einen anderen Weg einschlagen wird und nichts mit dem Film zu tun hat. Es bleibt abzuwarten, wann Netflix die nächsten Infos bekannt geben wird.

Auf diese Videospiel-Serien auf Netflix könnt ihr euch außerdem freuen

Videospiel-Fans konnten sich aber vor wenigen Wochen freuen, als erste Bilder zur zweiten Staffel von The Witcher veröffentlicht wurden.

Neben Assassin's Creed wird ebenfalls eine Serien-Umsetzung von The Last of Us einen Weg in den Streaming-Dienst finden.

Freut ihr euch auf eine Serie zu Assassin's Creed? Wie würdet ihr es finden, wenn die neue Sendung ein Teil des Filmes wieder aufgreifen würde? Welche Zeit und welche Charaktere wünscht ihr euch für die kommende Serie?