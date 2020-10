The Witcher: Neue Bilder liefern Hinweis auf Handlung von Staffel 2

Gerade tut sich allerhand im The Witcher-Universum, zumindest was die Netflix-Serie beziehungsweise deren zweite Staffel anbelangt. So gabt es Anfang der Woche Hexer Geralt in seiner neuen, doch recht imposanten Rüstung zu sehen. Gestern wurden dann erste Details zur Handlung verraten. Jetzt legen die Produzenten nach und zeigen erste Bilder von Yennefer von Vengerberg und Cirilla Fiona Elen Riannon - oder einfach kurz Ciri.

Bei den Bildern bekommen wir nicht nur einen kleinen Einblick darauf, wie es um die Charaktere steht und wo sie sich womöglich befinden, auch wird mehr als deutlich, bei den Kostümen wurde im Vergleich zur ersten Staffel nicht gespart - ihr erinnert euch sicher noch an die schaurige Nilfgaarder Rüstung.

Und das sind sie, die ersten Bilder von Ciri und Yennefer:

Details zu den Bildern

Spoiler-Warnung: Es folgen Details vom Ende von Staffel 1.

Was zeigt das Bild von Ciri? Das Löwenjunge von Cintra befindet sich gleich dem Start von The Witcher 3 in Kaer Morhen, der Festung der Hexer, in der sie unter anderem von Geralt ausgebildet wird.

Habt ihr das legendäre Rollenspiel gespielt, erinnert ihr euch auch sicher noch an das kleine Trainingsduell mit dem Holzschwert und ihrem Balance-Akt auf den Pfeilern der Feste.

Das die Geschichte hier ansetzt, ergibt Sinn. Nach dem Treffen von Geralt und Ciri am Ende von Staffel 1 wird der Hexer sie in Kaer Morhen in Sicherheit bringen und ausbilden.

Was zeigt das Bild von Yennefer? Im linken Bild sehen wir die Zauberin wohl nach der Schlacht von Sodden, in der sie ihre ganze Stärke gezeigt hat. Beim rechten Bild müssen wir hingegen ein wenig spekulieren. Sehr wahrscheinlich ist aber, dass das Bild ihr Verschwinden gegen Staffelende erklärt, da sie sich wie gezeigt in Gefangenschaft befindet.

Wann die zweite Staffel von The Witcher auf Netflix erscheint, ist derweil noch unklar. Nach all den Infos aus den vergangenen Tagen können wir uns jedoch sehr gut vorstellen, dass eine Ankündigung schon bald folgt. Und falls ihr euch fragen solltet, ob und wie es danach weitergeht: Staffel 3 wurde bereits bestätigt.

Freut ihr euch auf die zweite Staffel und wie gefallen euch die ersten Bilder von Yennefer und Ciri?