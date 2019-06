Assassin's Creed: Odyssey wird wieder einmal größer. Auch wenn Ubisoft bereits angekündigt hat, dass mit der Content-Flut bald Schluss sein wird, bleibt noch etwas Zeit für weitere Updates. Ab sofort haben alle Spieler Zugriff auf eine neue Quest der "Verlorene Geschichten"-Reihe. Diese trägt den Titel "Jede Geschichte hat ein Ende".

Außerdem gibt es noch einen weiteren Söldner oben drauf, den ihr durch Griechenland jagen könnt. Die neue Mission schickt euch zusammen mit einem alten Bekannten auf die Reise. Der Historiker Herodot reist mit euch in seine Heimat, wo ihr eine Verschwörung aufdecken müsst.

Learn more about Herodotos' past and uncover a conspiracy theory as you journey alongside him to his home island of Samos.



Every Story Has An Ending is now available in #AssassinsCreedOdyssey pic.twitter.com/xfIs7tA2cv