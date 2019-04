Assassin's Creed: Odyssey - Ubisoft arbeitet offenbar an einem Quest-Editor

Ubisoft wird nicht müde, wenn es darum geht, Assassin's Creed: Odyssey stetig zu erweitern. Neben dem Start der ersten Episode von 'Das Schicksal von Atlantis' in der nächsten Woche, wissen wir ebenfalls bereits, dass der aus Origins bekannte 'Discovery Modus' noch kommen wird.

Das war allerdings noch nicht. Zumindest lässt das eine Nachricht von Community Manager Dominik Voigt erhoffen. Dieser hatte für kurze Zeit im Forum verkündet, dass ein "Story Creator Mode" für Odyssey erscheinen wird.

Die Nachricht ist mittlerweile wieder gelöscht, aber die Fan-Seite The Codex konnte einen Screenshot machen und hat diesen auf Twitter veröffentlicht.

#AssassinsCreed Odyssey to receive a “Story Creator Mode” which further emphasizes on player choice, according to a post by Community Manager @domvgt on the Social Pulse. Apparently, this is what’s the “story mode” option (seen in previous monthly updates video) was likely about pic.twitter.com/hELAqFjrvK