Für Assassin's Creed: Odyssey steht ab heute das neue Update auf die Version 1.2.0 zum Download bereit. Neben einigen Bugfixes und sogar neuen Features, ist nun auch das genaue Release-Datum des DLCs 'Das Schicksal von Atlantis' bekannt.

Wann kommt der Atlantis-DLC? Die Erweiterung erscheint genau wie 'Das Vermächtnis der ersten Klinge' in drei Episoden und ist als Teil des Season Passes, oder separat erhältlich. Die erste Episode heißt 'Fields of Elysium' und ist ab dem 23. April spielbar. Der aktuelle Patch implementiert bereits den Ingame-Support für die neuen Inhalte.

There's a load of changes coming your way with #AssassinsCreedOdyssey Title Update 1.2.0!



? Loadouts feature

?? Lost Tales of Greece Highlight in Quest log

? MSI Mystic Lights