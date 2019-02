Fans von Assassin's Creed: Odyssey wünschen sich schon seit längerem einen New Game Plus-Modus, in dem die erzielten Fortschritte in einen Neustart übertragen werden können.

Auf Twitter haben die Entwickler nun angekündigt, dass sie den auch bekommen und zwar noch in diesem Monat.

— Assassin's Creed (@assassinscreed) February 7, 2019

Mehr Informationen gibt es leider noch nicht. In einem Tweet etwas weiter unten verspricht Ubisoft allerdings, dass nächste Woche mehr Details dazu veröffentlicht werden.

Charaktertausch? Offen bleibt beispielsweise die Frage, ob die Charaktere für den neuen Durchgang getauscht werden können. Da die Wahl von Alexios oder Kassandra am Anfang des Spiels final ist, wäre dies eine gute Gelegenheit den jeweils anderen Protagonisten auszuprobieren.

Der direkte Vorgänger Assassin's Creed: Origins bekam ebenfalls einen New Game Plus-Modus spendiert. Ob der New Game Plus-Modus in Odyssey genauso funktioniert, ist nicht bestätigt.

New Game+ in AC: Origins übernahm Folgendes:

Ausrüstung

Fähigkeiten

Verfügbare Skill-Punkte und XP

Crafting Status

Spielerlevel

Inventar

Was ist mit euch? Spielt ihr Assassin's Creed: Odyssey noch im New Game Plus?