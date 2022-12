Assassin’s Creed Odyssey - Alle 75 Ostrakon-Rätsel gelöst

Mit Gravuren könnt ihr alle eure Rüstungen und Waffen in Assassin’s Creed: Odyssey verbessern. Diese erhaltet ihr über die Ostrakon-Rätsel, die ihr überall in der Spielwelt entdecken könnt. Könnt ihr die kleinen Texte entziffern, dann zeigen sie euch den Fundort einer neuen Gravur oder verbessern eure bereits gefundenen. Der Fundort ist übrigens oft im selben oder direkt im Gebiet daneben. Also kein Grund, durch ganz Griechenland zu reisen, wenn ihr ein Rätsel erhaltet.

Alle 60 Gravuren in Griechenland

Auf dem Festland und den zahlreichen Inseln der Ägäis könnt ihr 60 Gravuren entdecken. Statt nach Orten, haben wir sie nach Gravuren sortiert. Wenn euch bei einer bestimmten Gravur also noch ein bis zwei Punkte fehlen, findet ihr sie hier in der Übersicht.

+3/6/9/12/15% Adrenalin pro Treffer

Asche zu Asche

Tafel Fundort: Auf der Insel Kefalonia auf Markos’ Weingut, südlich des Berg Enos.

Lösung des Rätsels: Geht zum Dorf Kausos im Westen der Insel. Durchsucht den rauchenden Schutthaufen im abgebrannten Tempel.

Hinter den Kulissen

Tafel Fundort: In der Webstube östlich des Hauses des Anführers in Athen (Attika).

Lösung des Rätsels: Geht zum Theater Athens südöstlich des Aussichtspunktes und untersucht die Maske hinter der Bühne.

Eine Karte

Tafel Fundort: Die Tafel ist in Lakonien, genauer gesagt beim Altar der Diokuren im Wald von Erotas.

Lösung des Rätsels: Im südlichen Teil Lakoniens im Teich des Tainaros

Umzug der Knochen

Tafel Fundort: Reist nach Messenien. Sucht dort den Tempel des Apollon im Tal des Aristomenes auf.

Lösung des Rätsels: Die Gravur findet ihr bei einer Leiche in der Kaedas-Höhle im selben Gebiet.

Schleckermaul

Tafel Fundort: Geht nach Arkadien, der Wiege des Pan. In Lagos’ Anlage im Nordwesten werdet ihr fündig.

Lösung des Rätsels: Im Zentrum des Gebiets findet ihr einige Bienenstöcke. Dort ist die Gravur.

+1/2/3/4/5 Sekunden Brenndauer

Überbrückung

Tafel Fundort: In Boiotien, im verfluchten Land des Oidipus, müsst ihr nach Norden. Die Tafel ist im Militärlager "Banditenüberfall".

Lösung des Rätsels: Am Ende der unfertigen Brücke nach Euboia im Nordwesten.

Kriegsadler

Tafel Fundort: Im Steinbruch auf der Insel Salamis in Attika.

Lösung des Rätsels: Im Süden derselben Insel findet ihr eine Adlerstatue mit der Gravur.

Eine gewichtige Entdeckung

Tafel Fundort: Insel Delos, in den Kynthos Ruinen im heiligen Land der Artemis.

Lösung des Rätsels: Südlich vom Tempel des Apollon findet ihr einen Geheimgang. Folgt ihm und springt in das Loch mit den Schlangen. Dort ist auch die Gravur.

Sperrstunde

Tafel Fundort: In Megaris müsst ihr die Schlachtfeldhöhle im besetzten Wald von Tripolis durchsuchen.

Lösung des Rätsels: Fündig werdet ihr im Kithairon-Vorgebirge, bei der Säule des Dionysos.

Die ganze griechische Welt

Tafel Fundort: Sucht am Altar der Liebe, auf der belagerten Ebene von Attika.

Lösung des Rätsels: In Boiotien steigt auf den Gipfel der Oropos-Höhen.

+2/4/6/8/10% Chance auf Kritische Treffer bei voller Gesundheit

Hundeanleger

Tafel Fundort: Auf dem Hof von Tripodiskos im besetzten Wald von Tripodiskos. Diesen findet ihr in Megaris.

Lösung des Rätsels: Sucht bei dem Knochen-X auf einer der Galeeren im selben Gebiet.

Geruch im Gericht

Tafel Fundort: Durchsucht das Schiffswrack unter Wasser im Schiffswrack des Ariabignes an der nordöstlichen Küste von Salamis (Attika)

Lösung des Rätsels: Setzt über zum Hafen von Peiraieus und sucht nach einer Schüssel mit Fisch im Seegerichtshof.

Rechtmäßiger König

Tafel Fundort: Im Paidiskoi-Lager, in den Spalten von Taygetos in Lakonien.

Lösung des Rätsels: Geht in das Taygetos-Gebirge und sucht am südlichsten schneebedeckten Gipfel nach einem Schwert im Stein.

Stadionliebe

Tafel Fundort: Auf dem Dach des Haus des Anführers im verfluchten Land von Oidipus in Boiotien.

Lösung des Rätsels: Sucht im selben Gebiet nach einigen Blumen auf einer Brücke am herzförmigen See.

Bis zum Ende der Welt

Tafel Fundort: Auf der Insel Chios müsst ihr die Anavatos-Ruine durchsuchen, im Jagdwald der Artemis.

Lösung des Rätsels: Geht danach zur Ostküste und schaut euch den Boden der Angelos-Höhle genau an.

+2/4/6/8/10 Chance auf Kritische Treffer bei niedriger Gesundheit

Schmeckt wie Hühnchen

Tafel Fundort: Sucht in Messenien die Höhle Schreckensschlucht innerhalb des Gebiets Minen des großen Grabens.

Lösung des Rätsels: Geht am Aussichtspunkt Tempel des Zeus zu einem kleinen Nebengebäude und prüft den Futtersack.

Blauäugige Schönheit

Tafel Fundort: Durchsucht Aetios’s Haus auf der Insel Seriphos.

Lösung des Rätsels: In der Bucht im Nordosten der Insel findet ihr die Gravur in einem Krug unter Wasser.

Bauerngeld

Tafel Fundort: Klettert aufs Dach des verlassenen Bauernhauses, was auf den goldenen Feldern in Arkadien steht.

Lösung des Rätsels: Im selben Gebiet müsst ihr auf das Dach der versunkenen Ruine östlich von Stymphalos.

Eine Abmachung für die Freiheit

Tafel Fundort: Reist zur Insel Euboia, zum Steinbruch von Oreos an der nordwestlichen Küste des Kap Artemision.

Lösung des Rätsels: Im Norden der Insel steht eine Stierstatue. Untersucht den Altar davor.

Eine Keule kommt selten allein

Tafel Fundort: Reist in Argolis in Heras Wacht zu der Bronzekeule des Periphetes.

Lösung des Rätsels: Geht danach zum Tal der Träume und klettert bei der Keule des Herakles auf die Spitze der Keule.

+10/20/30/40/50% Kritischer Schaden bei voller Gesundheit

Bodenloser See

Tafel Fundort: Taucht hinab in die Melissani-Höhle auf Kephallenia.

Lösung des Rätsels: Sucht unter Wasser nach der Statue im Abythosee.

Zeit vertun

Tafel Fundort: Durchsucht den Steinbruch in der Marmorbucht in Naxos.

Lösung des Rätsels: Im Nordwesten von Ariadnes Schicksal findet ihr die Gravur auf einem Steinbogen.

Prophetische Prävention

Tafel Fundort: In Ellis müsst ihr zur Quelle von Piera in den vergessenen Sümpfen.

Lösung des Rätsels: Steigt auf die Statue des Kronos hinauf im Tal von Olympia. Die Gravur liegt auf dem rechten Flügel.

Liebe unter einem schlechten Stern

Tafel Fundort: Plündert die Alkidas-Festung auf Lesbos im Gebiet Steinernes Tal.

Lösung des Rätsels: Sucht nach einer zerbrochenen Vase unter der Brücke, die die Gebiete Steinernes Tal mit Die uralte Perle verbindet.

Kalt wie Stein

Tafel Fundort: In der heiligen Höhle direkt unter Korinth.

Lösung des Rätsels: Fündig werdet ihr im Tal des Richtspruchs, direkt auf der Zunge der Medusa-Statue.

+10/20/30/40/50% Kritischer Schaden bei niedriger Gesundheit

Ein Arm und ein Bein

Tafel Fundort: Im Haus des Anführers der Stadt Argos in Argolis.

Lösung des Rätsels: Im Heiligtum des Asklepios im Tal der Träume.

Besitzneid

Tafel Fundort: Im Haus des Anführers auf der Mykonos.

Lösung des Rätsels: Tisch im kleinen Pool mit Rosenblättern im Südwesten der Insel.

Herz und Sohle

Tafel Fundort: In Phyllidos’ Haus in der Bucht der Pandora in Malis.

Lösung des Rätsels: Schaut nach einem Fischspeer am Strand der Bucht.

Hergestellt in Abyssos

Tafel Fundort: Auf der Insel Kythera, im Tempel der Aphrodite in Aphrodites Wacht.

Lösung des Rätsels: Taucht am Ende der Ogylos-Höhle auf dem Chytra-Atoll im Süden.

Angeber

Tafel Fundort: Sucht beim Altar in den Ruinen von Helike an der Küste von Poseidons Zorn in Achaia.

Lösung des Rätsels: Geht zum Theater im Norden des Panachaiko-Gebirges. Die Gravur liegt auf dem Schiff.

+2/4/6/8/10% Gift- und Brandwiderstand

Helios’ Gruß

Tafel Fundort: Im Haus des Anführers im Gebiet Wurzeln eines Imperiums in Makedonien.

Lösung des Rätsels: Am südlichen Ufer des Sees im unerforschten Pangaion-Gebirge.

Unter Zeitdruck

Tafel Fundort: Reist nach Phokis. Seht euch dann in der Ruine "Prometheus und die Erschaffung der Menschen" um, die ihr im Gebiet "Die heiligen Lande des Apollon" findet.

Lösung des Rätsels: Bei der Anlegestelle der Pilger geht vom Haus des Anführers aus nach Süden. Durchsucht dort den Bottich voller Oliven.

Rauchzeichen

Tafel Fundort: Direkt im Haus des Anführers auf Keos im Gebiet Löwenhügel.

Lösung des Rätsels: Geht dann in die Stadt im Norden und sucht nach einigen Palmenblättern südlich der Schmiede.

Soldat zu schultern

Tafel Fundort: Direkt im Haus des Anführers von Sparta in Lakonien.

Lösung des Rätsels: Auf dem Altar in Menelaion auf dem Helos-Hügel.

Gezeitenwechsel

Tafel Fundort: Beim Seefahrer-Dock in der Kraneion-Ebene in Korinth.

Lösung des Rätsels: Auf der Spitze der Poseidon-Statue im Hafen von Korinth.

+2/4/6/8/10% Schaden mit schweren Waffen

Ein Fingerzeig

Tafel Fundort: Plündert die Desphina-Festung in den Hügeln des Heiligen Krieges in Phokis.

Lösung des Rätsels: Auf dem Gipfel des Berges Parnass.

Schroffe Ziegen

Tafel Fundort: Sucht nach dem Dekeleia-Lager im verlassenen Ackerland von Attika.

Lösung des Rätsels: Ihr müsst zu einer Ziegenstatue. Diese steht vor der Höhle des Pan nahe dem Strand von Marathon.

Schweinereien

Tafel Fundort: In Boiotien, im Helikon-Gebirge, müsst ihr ein Zelt im Kreusis-Militärlager durchsuchen.

Lösung des Rätsels: Im Osten desselben Gebiets versteckt sich die Gravur an einem Altar mit einem toten Schwein.

Der Boden besteht aus Lava

Tafel Fundort: In der Akropolis von Epidauros im Königreich der Hoffnung in Argolis.

Lösung des Rätsels: Untersucht die Statue in der Lava in den Tiefen der Schmiede des Hephaistos.

Auf Typhons Krone

Tafel Fundort: Im Haus des Anführers im Gebiet schwarze Sichel auf Melos.

Lösung des Rätsels: Ihr sucht einen Helm neben dem Lavabecken bei der Rache des Typhon.

+1/2/3/4/5 Sekunden Vergiftungsdauer

Ein bestimmter General

Tafel Fundort: Begebt euch zum Heiligtum der Athena Pronaia beim Berg Parnass in Phokis.

Lösung des Rätsels: Die Gravur findet ihr in Delphi bei einer Statue mit Speer und Schwert in den Händen.

Färb doch endlich

Tafel Fundort: Im Teichos von Herakleion im Erymanthos-Gebirge in Achaia.

Lösung des Rätsels: Im roten Farbbecken im Dorf Bura.

Inneres Feuer

Tafel Fundort: Steigt auf den Turm von Askre beim Hügel der Wiedergeburt in Boiotien.

Lösung des Rätsels: Untersucht die Feuerschale im Tempel der Athena Itonia nördlich des Helikon-Gebirges.

Marmorne Moral

Tafel Fundort: Auf der Insel Mykonos in der Porphyrion-Höhle.

Lösung des Rätsels: In der Sklavengrube des Suenites-Steinbruchs.

Stolz auf den Ort

Tafel Fundort: Taucht in der Klagehöhle östlich der Insel Seriphos und südlich von Keos.

Lösung des Rätsels: Die Löwenstatue am südöstlichen Strand von Keos.

+4/8/12/16/20% Hochleistungs-Fähigkeiten-Schaden

Unter Theseus’ Träumen

Tafel Fundort: Im Piratenversteck auf der Ebene des Achilleus auf der Insel Skyros.

Lösung des Rätsels: Springt vom südlichen Aussichtspunkt ins Wasser und durchsucht das Schiffswrack.

Kentaurenfeld

Tafel Fundort: Reist nach Elis zum Königreich des Pelops. Seht euch dort im oberen Stockwerk des Tempel des Hades um.

Lösung des Rätsels: In den östlichen Flachsebenen findet ihr eine Höhle mit einer Kentaurenstatue. Durchsucht den Früchtekorb.

Gier nach Missgeschicken

Tafel Fundort: In der uralten Festung nördlich der Wolkenbruchseen auf Lemnos.

Lösung des Rätsels: Sucht nach der umgestürzten Statue in den Poliochni-Ruinen im Süden desselben Gebiets.

Rote Note

Tafel Fundort: Sucht auf dem Steg vom Haus des Anführers in der Bucht des roten Sees in Lokris.

Lösung des Rätsels: Schaut euch direkt im See nach einer Stierstatue um. Sie befindet sich in einer Höhle unter Wasser.

Bis der Tod uns scheidet

Tafel Fundort: Reist zum Tempel des Poseidon in der Oktopusbucht in Messara. Durchsucht dort das Wasserbecken.

Lösung des Rätsels: Die Gravur liegt bei Skeletten unter einem Baum südlich von Minos’ Vermächtnis.

+2/4/6/8/10% Schaden mit Sperren und Stäben

Bauchklatscher

Tafel Fundort: Seht euch genauer im Heiligtum des Poseidon um, östlich des Erymanthos-Gipfels in Achaia.

Lösung des Rätsels: Sucht nach einem Loch im Boden im Nordwesten der Plünderküste. Springt hinein und untersucht die Leiche.

Hobbyzüchter

Tafel Fundort: Sucht in Arkadien im Südosten des Lykosoura-Hochlands nach dem Haus Verlorenes Pferd des Odysseus.

Lösung des Rätsels: Im Arrhichion-Lager im Wald von Soron findet ihr ein Spielzeugpferd auf einem Tisch.

Mörderischer Ausblick

Tafel Fundort: Reist nach Attika und schaut euch genauer im Marmorsteinbruch beim vernarbten Berg Pentelikon um.

Lösung des Rätsels: Südlich vom Gefängnis in Athen könnt ihr einen Altar mit Opfergaben finden. Die Gravur liegt auch dort.

Buchtaufzeichnungen

Tafel Fundort: Im Haus des Anführers im Tal von König Lelex in Megaris.

Lösung des Rätsels: Taucht in der Bucht im Westen des Geraneia-Gebirges.

Sturer Esel

Tafel Fundort: Sucht auf Naxos die Höhle am Berg Zas in der Zeus-Bucht

Lösung des Rätsels: Auf der westlichen der beiden kleinen Inseln südlich von Naxos. In einem Heuhaufen bei einem Esel.

+2/4/6/8/10% Schaden mit Schwertern und Dolchen

Tödliche Anziehung

Tafel Fundort: In Odysseus’ Palast auf Ithaka bei Kephallenia.

Lösung des Rätsels: Untersucht die tote Ziege auf Melanthios’ Ziegenhof im Norden von Ithaka.

Verschwommene Erinnerung

Tafel Fundort: Klettert auf das Dach des Palastes des Aphareus in den Verbanntenhügeln in Messenien

Lösung des Rätsels: Durchsucht die Kiste unter einem Baum am See des Gebiets Minen des großen Grabens.

Nadel im Heuhaufen

Tafel Fundort: Südwestlich ist eine kleine Insel vor Delos. Dort müsst ihr nach dem versunkenen Wrack von Datis tauchen.

Lösung des Rätsels: Im Südosten von Delos findet ihr einen Heuhaufen auf dem Hof von Elais mit der Gravur.

Rollende Steine

Tafel Fundort: Seht euch an der Westrampe des Diolkos, nahe der Küste des Isthmus des Poseidon in Korinth um.

Lösung des Rätsels: Durchsucht den Tisch mit Menschenopfern beim Grab des Sisyphos um.

Seltsame Krankheit

Tafel Fundort: In Arkadien macht ihr euch in den Wald von Soron auf. Der Hinweis liegt im Tempel des Apollon im Norden.

Lösung des Rätsels: In der Höhle der Ioniden findet ihr die Gravur. Ganz im Südosten des Psophis-Gebirges.

Gravuren in den Fate of Atlantis-DLCs

Die drei Gebiete Elysium, Unterwelt und Atlantis sind sehr überschaubar. Daher werdet ihr die Tafeln oft nebenbei während der Hauptgeschichte finden. Aus diesem Grund geben wir euch für die letzten 15 Gravuren nur die Fundorte an. Sie sind nicht sonderlich mächtig und helfen euch auch eher nur innerhalb der DLC.

Alle Gravuren in Elysium

+4/8/12/16/20% Schaden gegen Isu

Schlafender Riese

Geht ganz in den Norden vom Asphodeliengrund zu der Grenze von Pheiraias Zuflucht und schaut nach einer Höhle. Dort drin ist die Gravur

Liebe Demeter

Die Gravur ist im Herzen von Elysium. Durchsucht die Blumenkörbe nahe Persephones Statue.

Ziegelhaus

Reist zum Aussichtspunkt Stroma-Gipfel ganz im Südwesten von Pheraias Zuflucht und taucht südlich davon. Durchsucht die Statue des Mannes neben den Hausruinen.

Hoch auf dem Trockenen

Die Gravur liegt im Abwassersystem unter dem Dorf der glorreichen Toten in Deukalions Vermächtnis. Den Eingang findet ihr in der westlichen Felswand. Erreicht die Quelle des unteren Wasserfalls und schaut euch im flachen Wasser um.

Sieh mich mit den Augen, Kleines

Ihr sucht eine Marmorjungfer in den östlich von Ariadne Feldern. Diese ist aber nicht auf der Karte verzeichnet. Sie ist am westlichen Ufer des Flusses in Minos Zutrauen.

Alle Gravuren in der Unterwelt

+2/4/6/8/10% Widerstand gegen Adrenalin-Entzug

Immer im Kreis

Sucht in den Verbrannten Ländereien nach dem großen Gebäude hinter dem Palast des Hades und untersucht die Ketten vor dem Rad.

Schlechte Nachahmung

Reist zu Salmoneus’ Hybris in den Verbrannten Ländereien. Die Gravur ist am Rande eines kleinen Sees im Osten.

Fall der Titanen

Hier müsst ihr zur Kluft der Qualen. Genauer gesagt westlich vom Echo des Styx. Schaut euch auch hier die Kette genauer an.

Hungernd

In den Klagefeldern. Sucht nach einem Altar nahe dem Aussichtspunkt Theiongruben.

Ein fallender Fels

Im Süden der Klagefelder seht ihr einen auffälligen runden Stein, wenn ihr vom Aussichtspunkt Agrios’ Nest nach Südwesten blickt. Unter diesem liegt ein Skelett mit der Gravur.

Alle Gravuren in Atlantis

+2/4/6/8/10% Schaden durch verbesserte Fähigkeiten

Der Sohn, der die Sonne betrachtet

Die Gravur liegt auf einem Pfeiler mit vier goldenen Delfinstatuen. Ihr findet sie in Poseidons Hain im Gebiet Königlicher Berg des Poseidon.

Jenseits aller Grenzen

In Porimos Ring müsst ihr zum Turm des Richtspruchs. Unter ihm ist die Gravur westlich des Heuhaufens.

Tyche zum Gruße

Auch in Porimos Ring müsst ihr diesmal südlich der Befestigtes Doma des Mestor suchen. Die Gravur liegt im Brunnen mit den Delphinen.

Und meine Spitzhacke

Noch eine dritte Gravur versteckt sich in Porimos Ring. Geht zu der Insel mit der Doma des Diaerpes, am besten vom Aussichtspunkt Turm der Logik aus, und seht euch die Pfütze am Ende der Seilrutsche genauer an.

Ein Haus aus einem anderen Zyklus

Im Oikos von Atlantis müsst ihr zum Garten der Kymopoleia, wo die Gravur auf euch wartet.