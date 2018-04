Assassin's Creed: Origins Season Pass für 29,99 Euro - Frühlings-Sale für Season Pässe im Microsoft-Store

Wenn ihr auf der Suche nach neuen Inhalten für eure Spiele seid, dann ist der neue Frühlings-Sale im Microsoft-Store einen Blick wert. Hier bekommt ihr einige ausgewählte Season Pässe deutlich günstiger. Unter anderem erhaltet ihr den Season Pass für Assassin's Creed: Origins für 29,99 Euro statt 39,99 Euro.

Der Season Pass gewährt euch aktuell Zugriff auf den DLC The Curse of the Pharaohs und The Hidden Ones. Außerdem bekommt ihr das Horus- und das Römischer Zenturio-Paket. Zudem gibt es die Schicksalsklinge.

Assassin's Creed: Origins Season Pass für 29,99 Euro

Weitere Season Pässe im Angebot

Angebote mit Xbox Live Gold

Xbox Live Gold 3 Monate für nur 7,99 Euro

Weitere Gold-Angebote