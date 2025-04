Assassin's Creed Shadows: Bonus-Quest fällt bei vielen Fans durch und auch ich war von "Ein Hundeleben" bitter enttäuscht

Die Bonus-Quest "Ein Hundeleben" ist nur für Vorbesteller*innen verfügbar.

Wer Assassin's Creed Shadows vorbestellt hat, bekam ohne Aufpreis die erste Erweiterung, die noch dieses Jahr irgendwann erscheinen soll, sowie die Bonus-Quest "Ein Hundeleben". Letztere sorgt aber nicht gerade für Begeisterung.

"Ein Hundeleben"-Quest ist viel zu kurz, wenn sie überhaupt gespielt werden kann

Vorbesteller-Boni sind heute keine Seltenheit mehr. Im Fall von AC Shadows dürfte vor allem die kostenlose Awaji-Erweiterung mit rund 10 Spielstunden der größte Anreiz gewesen sein, das Spiel noch vor Release zu kaufen. Die kleine Bonus-Quest fühlt sich dagegen schon fast unbedeutend an. Trotzdem handelt es sich dabei um eine zusätzliche Mission, die es sonst nicht im Spiel gibt und die natürlich trotz allem auch funktionieren und etwas bieten soll.

Wie sich aber vor allem unter einem X-Post von Ubisofts Support-Account zeigt, sind viele Spieler*innen alles andere als happy mit der Bonus-Quest. Ganz davon abgesehen, dass Ubisoft die Mission als Vorbesteller-Bonus nicht allen einfach direkt zugänglich macht, sind es Probleme mit der Aktivierung und fehlende Codes, die für negative Kommentare sorgen.

Die Quest selbst bekommt aber auch nur bedingt Liebe ab. Es gibt durchaus Spieler*innen, die ihr etwas abgewinnen können, aber es gibt auch scharfe Kritik:

"Die 'Ein Hundleben'-Quest ist wirklich schrecklich."

"Tut mir leid, aber die Quest war echt lahm. Sie hätten sie nicht als Bonus anpreisen sollen. Sie wurde offensichtlich nur aus dem Basisspiel entfernt, um Vorbestellungen zu fördern."

"Die Bonus-Quest dauert gerade einmal 5 Minuten..."

Wir haben die Hundeleben-Quest bereits gespielt und waren überrascht davon, wie kurz sie ist. Ob sie nun "schrecklich" ist oder nicht, ist natürlich eine Frage des Geschmacks. Auf jeden Fall solltet ihr von der Quest nicht zu viel erwarten, auch wenn sie als Vorbesteller-Bonus vielleicht einen anderen Eindruck macht.

@annika908.bsky.social Achtung, es folgen Spoiler zur Bonus-Quest. Assassin's Creed Shadows macht vieles richtig – sonst hätten es bei uns im Test ja auch nicht so gut abgeschnitten –, aber die Bonus-Quest zählt für mich nicht dazu. Genau genommen fühlte ich mich nach dieser Quest enttäuscht und verwirrt. Ich liebe Hunde abgöttisch und hatte mich darauf eingestellt, mit der Fellnase ein kleines Abenteuer zu erleben und – nachdem ich realisiert hatte, dass er katastrophal behandelt wurde – nach John Wick-Manier alle dafür bitter büßen zu lassen. Tsuki-maru hat leider viel Hass abbekommen. Die ätzende Schwägerin seines verstorbenen Herrschens hat ihm wohl das Auge ausgestochen. Stattdessen musste ich den Hund, der auf den Namen Tsuki-maru hört, lediglich suchen, ein paar Worte mit NPCs wechseln – das wars. Selbst wenn ich die Schwägerin, die dem armen Tier all das angetan hat, meine Rache habe spüren lassen, war alles viel zu schnell vorbei, um richtig wirken zu können. Tatsächlich dachte ich sogar, eine Folge-Quest oder irgendetwas übersehen zu haben, da es so schnell vorüber war. Ich bin zwar auch heilfroh, dass ich Tsuki-maru mit in mein Versteck nehmen dürfe, aber die Bonus-Quest verschenkt damit in meinen Augen Potenzial. Hier hätte Ubisoft noch mehr herausholen können.

Oder wie erging es euch bei der Bonus-Quest? Was habt ihr erwartet und wie gefiel sie euch am Ende? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.