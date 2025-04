In Assassin's Creed Shadows könnt ihr ein Fabelwesen als legendäres Reittier bekommen - so findet ihr es auf der Map

Falls ihr dieses legendäre Reittier haben wollt, müsst ihr einen Tauchgang erledigen.

Die Serienteile vor Assassin’s Creed Shadows – also Origins, Odyssey und Valhalla – waren voller mythologischer Wesen und Anspielungen. Shadows geht da anders vor, was aber nicht heißt, dass Ubisoft die japanische Mythologie komplett ausklammert – dafür ist sie im feudalen Japan einfach zu bedeutend.

Es gibt da unter anderem ein Reittier, das mit einer wichtigen Legende zu tun hat und das ihr euch ganz einfach schnappen könnt.

Shadows versteckt legendäres Reittier unter der Katzeninsel

Falls ihr in AC Shadows die Katzeninsel Okishima im Biwa-See (Provinz Omi) noch nicht besucht habt, tut es unbedingt! Nicht nur, weil dort viele kleine süße Fellnasen herumlaufen, sondern auch, weil ihr dort ein legendäres Reittier finden könnt. Das versteckt sich aber nicht auf der Insel, sondern darunter.

Ihr müsst lediglich am westlichen Ende der Insel ins Wasser springen und dann tiiiieef Luft holen. Das ist wichtig, denn ihr müsst (mit dem Blick zur Insel) abtauchen und in eine Unterwasserhöhle schwimmen.

Dort findet ihr einsam und verlassen eine Truhe, die ihr looten könnt und schon besitzt ihr das legendäre Reittier. Aber beeilt euch, denn euer Sauerstoff ist begrenzt und ihr verliert nach und nach Gesundheit, wenn ihr es übertreibt.

9:08 Assassin’s Creed Shadows: Das hätte ich gerne vor dem Spielstart gewusst!

Autoplay

Legendäres Pferd ist ein Verweis auf Namazu, den “Erderschütterer”

Wenn ihr euch das Reittier genauer anschaut, wird nicht nur durch sein ungewöhnliches Fisch-Design deutlich, dass es sich hier um keinen normales Reittier handelt. Auch der Name "Namazu-Reittier" verrät ziemlich eindeutig, dass es eine Anspielung auf Namazu ist.

Dabei handelt es sich in der japanischen Mythologie um einen Yokai (eine Art Monster) oder Gottheit in Gestalt eines riesigen Welses, der angeblich Erdbeben verursachen soll. (via HistoryofGeology)

Mit dieser "schlammigen Bestie" ist ein Riesenwels gemeint, der am Grund des Sees lebt und Erdbeeben verursacht.

Diese Legende ist fest mit dem Biwa-See verknüpft, da dort sehr große Welsarten leben. Normalerweise halten diese sich am Grund auf. Da die Tiere aber empfindlich auf bevorstehende Erdbeben reagieren und dann wild an der Wasseroberfläche herumschwimmen, entstand im echten Leben der Mythos, dass ein Riesenwels für die Naturkatastrophen verantwortlich ist.

Kleiner Fun Fact zum Schluss: Ubisoft hat uns sogar über die physische Map in der Collector's Edition den Hinweis auf das Reittier gegeben, da darauf im Biwa-See ein riesiger Wels abgebildet ist.

Wie gefällt euch das Namazu-Reittier? Sieht es euch zu ungewöhnlich aus, oder wünscht ihr euch mehr Inhalte zur japanischen Mythologie?