"Hab das ganze Spiel beendet und es nicht bemerkt": Assassin's Creed Shadows-Spieler übersehen Mechanik komplett, die jeden Kampf leichter macht

Braucht Naoe eine Brille, oder hat sie das einfach übersehen?

Assassin's Creed Shadows bietet eine riesige Open World mit jeder Menge NPCs. Da ist es kein Wunder, dass ihr mal die ein oder andere Quest oder ein Gespräch verpasst. Bei einigen Fans führt das aber anscheinend dazu, dass sie ausgerechnet eine Mechanik komplett übersehen, durch die sie mehr Heilgegenstände bekommen.

Konkret geht es dabei um die Rationen, die ihr als Heilmittel im Kampf knabbern könnt. Je mehr davon ihr habt, desto mehr Schläge könnt ihr auch einstecken. Anfangs haben Naoe und Yasuke nur eine Handvoll davon, ihr könnt aber im Spielverlauf mehr bekommen. Wie das geht, sorgt aber offensichtlich in der Community für Verwirrung.

So berichtet Redditor ComManDerBG etwa, dass er oder sie "viel zu lange" gebraucht habe, um zu bemerken, dass man mit Lebensmittelhändlern reden muss, um die maximale Anzahl an Rationen zu steigern:

"Ich dachte erst, die wären einfach ein Collectible, etwa so wie in Star Wars: Outlaws. Aber wenn ihr in einer Stadt seid und einen Lebensmittelhändler seht (das Nudelsuppen-Schüssel-Icon), interagiert mit ihm und es erhöht permanent die Menge an Rationen, die ihr tragen könnt"