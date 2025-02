Gute Nachrichten für Assassin's Creed Shadows: 60 fps-Modus kommt auf PS5 und Xbox Series X/S

Ubisoft verrät mehr über die Technik von Assassin's Creed Shadows.

Nach mehreren Verschiebungen rückt der Release von Assassin's Creed Shadows jetzt immer näher. Am 20. März bringt das neue Open-World-Spiel die Reihe endlich nach Japan. Es ist zudem der erste Serienableger, der "nur" auf PS5, Xbox Series X/S und PC erscheint.

In Vorbereitung auf den Release hat Ubisoft jetzt einen neuen Trailer und einige zusätzliche Informationen zur Technik von Shadows veröffentlicht. Konsolen-Spieler*innen dürfen sich demnach auf einen 60-fps-Modus freuen.

Den neuen Trailer könnt ihr euch hier anschauen:

1:54 Assassin's Creed Shadows: Ubisoft stellt die Technik des neuen Abenteuers vor

Neue Informationen zur Konsolen-Technik

Darum geht's: Ubisoft hat neben dem Trailer ein umfangreiches Tech Q&A zu Assassin's Creed Shadows veröffentlicht. Dafür hat man über Wochen hinweg häufig gestellte Fragen auf verschiedenen Plattformen gesammelt und nun beantwortet.

Dabei geht es viel um die Technikoptionen auf dem PC. Unter anderem bestätigen die Entwickler*innen, dass es dort ein Benchmark-Tool geben wird, mit dem die User die optimalen Einstellungen für ihr System finden können.

Drei Fragen drehen sich aber auch um die Konsolenversionen und hier gibt es insgesamt gute Neuigkeiten.

Verschiedene Grafikmodi: AC Shadows wird, wie so viele andere Spiele auf PS5 und Xbox Series X/S, verschiedene Grafik-Voreinstellungen bieten. Welche das genau sind, wird allerdings noch nicht verraten. Es gibt aber auf jeden Fall einen Performance Mode, der mit 60 fps und hochskalierten 2160p laufen soll.

In einer weiteren Frage geht es speziell um die Technik "Ray Traced Global Illumination" (kurz: RTGI), durch die Licht besonders natürlich dargestellt werden kann. Das ist allerdings sehr aufwändig und daher auf den aktuellen Konsolen nur mit Einschränkungen möglich.

Hier weichen die Entwickler*innen ein wenig aus und lassen sich nicht allzu viel entlocken. RTGI wird im Performance Mode aber mit großer Sicherheit nicht zur Verfügung stehen. Stattdessen setzt man wohl auf eine andere Form von Global Illumination aus der hauseigenen Anvil Engine.

Besonders die dynamischen Jahreszeitenwechsel, mit denen ja auch immer eine Änderung der Lichtstimmung einhergeht, sollen so richtig beeindruckend wirken. Zudem gibt es eine Menge zerstörbarer Objekte und sich verändernde Umgebungen.

Um diese mit Ray Tracing und in 60 fps darzustellen, wären wohl sehr starke Einschnitte etwa bei der Auflösung vonnöten gewesen. Daher hat sich Ubisoft laut eigener Aussage für einen "Hybrid-Weg" entscheiden. Wie sich das dann letztendlich auswirkt, muss allerdings abgewartet werden.

Zu guter Letzt geht es noch um das dynamische Wetter in Assassin's Creed Shadows. Anders als etwa in AC Valhalla, werden Wolken in Shadows prozedural generiert. Das soll natürlicher wirken und Wetterumschwünge nachvollziehbarer machen.

Was haltet ihr von den neuen Informationen? Freut ihr euch auf Assassin's Creed Shadows?