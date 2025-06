Fast wie in Shadows: Die nächsten 2 Assassin's Creed-Spiele setzten auf eine ähnliche Story und das wird selbst mir langsam zu doof

So langsam nimmt es mit den Rachestories überhand.

Auch wenn Ubisoft keine Ubisoft Forward zur Summer Game Fest-Zeit auf dem Plan stehen hat, tauchen in letzter Zeit viele kleine Leaks und Gerüchte zu den Assassin's Creed-Spielen auf, die eigentlich genug Stoff für einen Showcase bieten würden. Zwei davon betreffen die Geschichten der nächsten beiden AC-Spiele Codename Hexe und Jade – und die klingen ziemlich einschläfernd.

Was haben Assassin's Creed Shadows, Codename Hexe und Jade gemeinsam? Wenn es nach aktuellen Gerüchten geht, eine Story, in der es den Protagonist*innen vor allem um eines geht: Rache – vorzugsweise an einer Vater- oder Mutter-Figur.

Nachdem wir in Shadows bereits mit Naoe den Tod ihres geliebten Vaters miterleben mussten, spielen wir Codename Hexe angeblich Elsa, die nach der Hinrichtung ihrer Mutter während der Hexenprozesse nach Vergeltung sucht. In Jade dagegen schlüpfen wir in die Rolle eines Adoptivkindes von Meister Wei Yu, das nach tragischen Ereignissen (vermutlich den Tod des Meisters?!) ebenfalls auf einen Rachefeldzug geht.

Wem das jetzt bekannt vorkommt: Assassin's Creed zu den Spielen, die besonders gerne die Rachekarte zücken, um der Story einen roten Faden und dem Charakter eine Motivation zu geben.

Allen voran Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Origins und das neue Assassin's Creed Shadows stechen da hervor. Während Ezio seine gehängte Familie rächen will und so zum Assassinen wird, ist Bayek auf Rache für seinen Sohn aus. Das Schicksal von Naoe und ihrem Vater wurden ja vorhin schon angesprochen.

Jetzt sind Rachegeschichten im Allgemeinen weit verbreitet, aber da Shadows gerade erst sehr prominent mit diesem Thema um die Ecke kam, wirkt es umso einfallsloser, wenn die nächsten beiden AC-Spiele es ihm gleich tun sollten.

Aber Achtung: Auch wenn es wenig überraschend klingen mag, dass Ubisoft auch die nächsten beiden Spiele mit einer Rachestory ausstattet, handelt es sich dabei vorerst nur um Gerüchte. Nicht jedes AC-Story setzt primär auf Vergeltung, sondern motiviert die Charaktere (noch) auf andere Weise.

Und trotzdem versetzen mich diese Gerüchte bereits in einen einschläfernden Zustand.

Meinung der Redaktion

Annika Bavendiek

@annika908.bsky.social

Unzählige Geschichten arbeiten seit jeher mit Rache. Es ist eben ein einfaches, emotionales und verständliches Motiv. Egal ob in Spielen, Filmen, Serien, Büchern oder gar unserer eigenen menschlichen Historie, es taucht immer wieder als Hauptantriebsgrund auf.

Wie gut Rache antreiben kann, habe ich zuletzt in AC Shadows, aber auch in der zweiten Staffel von The Last of Us erlebt. Daher habe ich prinzipiell auch nichts gegen Rachegeschichten, solange ich selbst emotional mitgerissen werde. Dennoch stellt sich bei mir aktuell eine ziemliche Müdigkeit ein.

Denn egal ob Gerücht oder nicht: Zu hören, dass Elsa ihre Mutter rächen will, klingt so kurz nach Shadows wie dasselbe in Grün. Da Codename Hexe noch ein gutes Stück entfernt ist, hatte ich es zwar kurzzeitig wieder abgetan, nachdem dann aber auch noch aufkam, dass sogar Jade eine Rachestory erzählt, erwischte ich mich schließlich dabei, wie ich etwas genervt mit den Augen rollte und mir dachte "Nicht schon wieder!".

Auch wenn der Wunsch nach Rache in Shadows für mich greifbar war, soll Ubisoft sich nicht auf diesem Konzept ausruhen. Auf Dauer verdienen wir mehr, als das, zumal die Reihe mit ihren vielen Settings sich doch dafür anbietet, nicht immer nur auf Rache zu setzen.