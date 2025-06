Assassin's Creed Shadows: Nächstes Gratis-Update hat Release, bringt neue Story-Quest und Verbündeten schon nächste Woche

Das nächste Update für Assassin's Creed Shadows steht bald an.

Knapp drei Wochen ist es jetzt her, dass Assassin's Creed Shadows sein letztes größeres Update erhalten hat, das unter anderem ein Crossover-Event mit Dead by Daylight ins Spiel gebracht hatte. Damit uns bis zum Release des DLCs nicht zu langweilig wird, schiebt Ubisoft jetzt bald das nächste Title Update nach, das uns in ein paar Tagen erwartet.

Dass uns ein neuer Patch für das Spiel im Juni erwarten würde, war bereits bekannt. Jetzt hat der offizielle Assassin's Creed-Account aber auch verraten, wann das Update aufschlägt und was drin steckt:

Release des nächsten kostenlosen Assassin's Creed Shadows-Updates: Mittwoch, der 25. Juni

Dank der offiziellen Roadmap zu Assassin's Creed Shadows wussten wir bereits, dass das kommende Gratis-Update einen neuen Verbündeten für Naoe und Yasuke bringt. Nun wissen wir mehr zu ihm: Es handelt sich nämlich um Rufino, der euch mit einer Steinschlosspistole unterstützt.

Fans des Dungeons & Dragons Actual Play-Podcasts Critical Role werden den Namen vielleicht sogar wiedererkennen: Der Charakter wurde nämlich von Spieler und Synchronsprecher Robbie Daymond ursprünglich für ein Promo-Oneshot-Abenteuer geschaffen und kommt jetzt ins Spiel. Wie der Sprecher ankündigt, wird er auch Teil einer neuen Story-Mission sein:

Unklar ist noch, wie viel Spielzeit tatsächlich im neuen Update steckt. So wissen wir nicht, wie lang die Quest ist oder ob Rufino womöglich gar eine neue Romanzen-Option sein könnte.

Darüber hinaus hatte Ubisoft bereits verraten, dass mit dem Juni-Update auch neue Einstellungen für den Schwierigkeitsgrad, Optionen für Gameplay-Immersion und ein Open-World-Alarmsystem kommen. Zusätzlich bekommen wir auch endlich die Möglichkeit, händisch zu wählen, ob wir Kopfbedeckungen in Zwischensequenzen anzeigen oder ausblenden wollen.

So geht es mit Assassin's Creed Shadows weiter

Die Roadmap zum Spiel verrät darüber hinaus auch, was uns in den kommenden Wochen und Monaten noch erwarten wird. So wird es im Juli eine weitere Kollaboration geben und auch der New Game Plus-Modus kommt endlich ins Spiel.

Darüber hinaus bekommen wir auch noch mindestens eine kostenpflichtige Erweiterung zum Spiel in Form des DLCs Die Klauen von Awaji. Wann genau er erscheint, ist noch nicht bekannt. Zumindest Gerüchten zufolge soll es aber im September 2025 soweit sein.

