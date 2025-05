Assassin's Creed Shadows schenkt jetzt allen eine Quest, die bisher exklusiv für Vorbesteller war

Der neue Patch hält einige Überraschungen bereit.

Am 27. Mai erschien der neueste Patch für Assassin's Creed Shadows, in dem ihr neben den üblichen Bugfixes auch einige neue Inhalte bekommt. Darunter eine Kooperation mit dem Horror-Survival-Multiplayer-Spiel Dead by Daylight, aber auch eine Quest, die manche von euch schon kennen sollten.

Patch-Highlights

Doch auch abseits der neuen Quests hat der Patch einiges zu bieten. So gibt es etwa Verbesserungen im Foto-Modus, in dem ihr nun die Tageszeit einstellen oder die Gesichtsausdrücke und Posen der beiden Protagonist*innen bestimmen könnt.

9:08 Assassin’s Creed Shadows: Das hätte ich gerne vor dem Spielstart gewusst!

Auch beim Parkour wurde geschraubt: Naoe bewegt sich jetzt geschmeidiger und verliert beim Klettern weniger an Tempo. Außerdem wird es einfacher, Vordächer zu greifen, um die ihr manchmal umständlich herumklettern musstet.

Zudem wurden endlich die Gebete der Spieler*innen erhört und die konstanten “Neuer Gegenstand”-Benachrichtigungen sollten jetzt der Vergangenheit angehören.

Neue und alte Quests

Wie bereits erwähnt, gibt es eine Kooperation mit dem Spiel Dead by Daylight. Hier könnt ihr ein Schmuckstück und ein Banner abstauben. Die locken euch dann aber auch gleich in den Store, wo ihr thematische Ausrüstungspakete kaufen könnt, samt dem legendären Pferd Maurice.

Wie ihr an die ehemalige Vorbesteller-Quest und den knuffigen Hund Tsuki-maru kommt, verraten wir euch auf der nächsten Seite.