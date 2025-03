Assassin's Creed Shadows bringt einen Grafik-Modus auf PS5 und Xbox Series X, den wir uns für jedes Spiel wünschen

Yasuke wappnet sich bereits für Assassin's Creed Shadows auf den Konsolen.

Der Release von Assassin's Creed Shadows steht quasi schon vor der Tür, am 20. März könnt ihr euch mit der Shinobi Naoe über die Dächer des historischen Japans schleichen und mit dem Samurai-Krieger Yasuke wilde Katana-Duelle austragen. Wie flüssig und hübsch der Ausflug ins alte Japan auf den Current Gen-Konsolen sein wird, hat Ubisoft jetzt bekanntgegeben.

Alle Grafik-Modi von Assassin's Creed Shadows im Überblick

Assassin's Creed Shadows steckt sich auf den Konsolen wohl ziemlich hohe Ziele – das geht zumindest aus einem FAQ-Beitrag von Ubisoft hervor. Laut den Entwickler*innen erwarten uns folgende Leistungsdaten auf den aktuellen Konsolen:

PS5 Pro Leistung 60 fps Ray-Tracing-Beleuchtung 2160p (hochskaliert)

Ausgeglichen 40 fps Ray-Tracing-Beleuchtung und -Reflexionen 2160p (hochskaliert)

Qualität 30 fps Ray-Tracing-Beleuchtung und -Reflexionen 2160p (hochskaliert)

PS5 Leistung 60 fps selektives Ray-Tracing (Beleuchtung nur im Versteck) 2160p (hochskaliert)

Ausgeglichen 40 fps Ray-Tracing-Beleuchtung 2160p (hochskaliert)

Qualität 30 fps Ray-Tracing-Beleuchtung 2160p (hochskaliert)

Xbox Series X Leistung 60 fps selektives Ray-Tracing (Beleuchtung nur im Versteck) 2160p (hochskaliert)

Ausgeglichen 40 fps Ray-Tracing-Beleuchtung 2160p (hochskaliert)

Qualität 30 fps Ray-Tracing-Beleuchtung 2160p (hochskaliert)

Xbox Series S Qualität 30 fps selektives Ray-Tracing (Beleuchtung nur im Versteck) 1620p (hochskaliert)



Genaue Auflösungszahlen gibt Ubisoft leider nicht an, lediglich, dass sie niedriger ausfallen, je höher die Framerate des Spiels ist. Der 30 fps-Qualitätsmodus dürfte also von allen Modi am schärfsten ausfallen, dann folgt der ausgeglichene 40 fps-Modus und zu guter Letzt der 60 fps-Leistungsmodus.

Wir hoffen dabei, dass der Leistungsmodus nicht so unscharf ausfällt, wie aktuell beispielsweise in Monster Hunter Wilds, das in vielen Situationen auf 720p fällt und damit enorm verwaschen wirkt und auch noch flimmert:

Wir gehen davon aber derzeit nicht aus, da die Assassin's Creed-Reihe nie mit Auflösungsproblemen zu kämpfen hatte. Außerdem gibt es ja noch den ausgeglichenen Modus. Er ist exklusiv für 120 Hertz-Bildschirme konzipiert, da sich die 40 Bilder pro Sekunde perfekt im TV-Signal verteilen. Ihr profitiert dabei von einer hohen Auflösung, erhaltet Ray-Tracing-Effekte und könnt in flüssigen 40 fps zocken.

Auch wenn der Sprung von 30 fps zu 40 fps auf dem Papier klein wirkt – technisch betrachtet liegt der Modus exakt zwischen 30 und 60 fps, bringt also mehr als es vielleicht den Anschein hat. Mehr darüber haben wir hier zusammengefasst:

Was kann Ray-Tracing in Assassin's Creed Shadows?

Assassin's Creed Shadows nutzt die neueste Version der Anvil-Engine und ist damit der erste Ableger der Reihe, der Ray-Tracing verwendet. Dabei handelt es sich um eine präzise Form der Lichtstrahlenberechnung, die für eine Vielzahl von Effekten genutzt werden kann.

1:54 Assassin's Creed Shadows: Ubisoft stellt die Technik des neuen Abenteuers vor

Autoplay

In Assassin's Creed Shadows wird damit in vielen Grafik-Modi eine "diffuse Beleuchtung erzeugt. Wie das funktioniert, ist auch schnell erklärt: Lichtstrahlen prallen beispielsweise von einem sandigen Boden ab und färben anliegende Mauern und Wände gelb-orange ein.

GTA 5 nutzt beispielsweise auf den Current Gen-Konsolen und in der PC-Enhanced Edition diese Ray-Tracing-Variante und das sieht vor allem bei Innenräumen verdammt gut aus:

Mit Ray-Tracing-Beleuchtung Ohne Ray-Tracing-Beleuchtung

Im Performance-Modus auf der Basis-PS5 und der Xbox Series X gibt es diesen Effekt allerdings lediglich im Versteck, genau wie im einzigen Grafikmodus der Series S.

Auf der PS5 Pro gesellen sich im 30- und 40 fps-Modus zusätzlich Ray-Tracing-Reflexionen hinzu, die Umgebung wird also völlig dynamisch in Wasserpfützen oder Spiegeln reflektiert.

In welchem Umfang das passiert und ob beispielsweise auch große Gewässer wie Seen von Ray-Tracing erfasst werden, ist allerdings noch nicht bekannt. Lang dauert es aber ja nicht mehr, bis wir es selbst herausfinden können.

Welcher Grafikmodus ist euer Favorit?