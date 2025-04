"80h, Level 60 und ich wusste es nicht": Assassin's Creed Shadows hat einen versteckten Skilltree, den ihr unbedingt nutzen solltet

Assassin's Creed Shadows ist ein so großes Spiel, dass es uns auch nach unzähligen Spielstunden noch überrascht. Wusstet ihr etwa, dass es neben den beiden Skilltrees für Naoe und Yasuke noch einen weiteren, gut versteckten Fähigkeitenbaum gibt? (via Forbes)

So kommt ihr auf den erweiterten Skilltree

Wenn wir im Menü zu "Kenntnisse" navigieren, wird uns entweder Naoes oder Yasukes Skilltree mit seinen sechs Kategorien angezeigt. Wählen wir einen davon aus, sind die aktiven und passiven Fähigkeiten, die wir mit Kenntnispunkten freischalten, in sechs Ränge eingeteilt. Die wiederum schalten wird mithilfe von Wissenspunkten frei, die wir in erster Linie durch das Abschließen von Nebenaktivitäten wie Katas und Tempel erhalten.

Irgendwann kommen wir im Spiel aber auch an einen Punkt, an dem wir alle sechs Stufen und die für uns wichtigsten Fähigkeiten freigeschaltet haben. Allerdings steckt die Open World trotzdem noch weiter voller Möglichkeiten, Wissens- und Kenntnispunkte zu erhalten.

Im Video zum Fortschrittssystem hat Ubisoft den versteckten Skilltree übrigens nicht gezeigt:

6:17 Assassin's Creed Shadows - So funktionieren Waffen und Level-Fortschritt im neuen Japan-AC

Autoplay

Wohin also damit? Natürlich in den zusätzlichen Skilltree. Falls ihr jetzt etwas verwirrt seid, keine Sorge, wir haben ihn auch nicht sofort gefunden. Genau genommen berichten sehr viele Spieler*innen davon, dass sie ihn erst nach unzähligen Stunden entdeckt haben. Auf TikTok heißt es zum Beispiel: "80 Stunden, Level 60 plus 2 Kenntnisse und ich wusste es nicht".

Dabei lässt sich der "geheime" Skilltree direkt über die Kenntnisübersicht öffnen, indem wir das Rangsymbol – das schnell einfach nur als schlichte Anzeige verstanden werden kann – unten links anklicken:

Der geheime Skilltree umfasst ausschließlich passive Boni

Mit dem zusätzlichen Skilltree wird dann auch klar: In AC Shadows gibt es nicht nur sechs sondern acht Wissensränge. Allerdings verstecken sich hinter diesen neuen Kenntnissen keine aktiven Fähigkeiten, die wir mit genug Adrenalin anwenden können, sondern lediglich passive Boni.

Die Ränge 6 bis 8 im passiven Skilltree sind also in erster Linie dazu da, um später übrige Wissens- und Kenntnispunkte auszugeben und den Spielstil noch ein wenig zu verfeinern sowie Naoe und Yasuke noch Stück für Stück stärker zu machen.

Stück für Stück, weil die Boni, die diese Fähigkeiten bieten, recht gering ausfallen. Beispielsweise erhöhen wir so den Schaden für Kopfschüsse um 1,5 Prozent oder den für Hilfsmittel um 2 Prozent. Das ist an sich erst einmal nicht viel, kann sich mit der Zeit aber läppern.

Habt ihr also bereits restlos alle oder die für euch wichtigen Fähigkeiten in Naoes und Yasukes Skill-Kategorien freigeschaltet, solltet ihr eure übrigen Punkte nicht herumliegen lassen und sie stattdessen in die passiven Boni investieren.

Wie sieht's mit euch aus? Kanntet ihr den passiven Skilltree mit den extra Stufen schon, oder habt ihr ihn auch erst lange Zeit übersehen?