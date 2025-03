Assassin's Creed Shadows: Ibuki rekrutieren und Romanze starten - so geht's

Wenn ihr wollt, könnt ihr Ibuki nicht nur rekrutieren, sondern auch daten.

In Assassin's Creed Shadows können wir einige Verbündete rekrutieren, die wir dann im Kampf zur Unterstützung rufen. Einige dieser NPCs, darunter auch Ibuki, stehen aber auch für Romanzen zur Verfügung. Hier erfahrt ihr, worauf ihr achten müsst, um Ibuki ins Team zu holen und ein Date zu erhaschen.

Ibuki als Verbündete*n rekrutieren

Voraussetzungen: Ihr müsst Yasuke freigeschaltet haben und nach "Der Reiter" mit ihm Ibukis Quests spielen.

Quests: Redet mit Ibuki im Dorf Kashiwara (Iga), um die Questreihe zu starten. Im Anschluss müsst ihr die Missionen "Abgewehrter Hinterhalt" und "Heimkehr" absolvieren.

Im Dorf Kashiwara startet die Questreihe.

Entscheidungen: Eure Wahl in den Dialogen und was mit Kyobei passiert, hat Einfluss darauf, ob ihr Ibuki rekrutieren könnt. In den meisten Fällen stellt das kein Problem dar. Wollt ihr aber sicher gehen, das der Charakter sich euch als verbündete Person anschließt, solltet ihr die folgenden Entscheidungen treffen, mit denen es bei uns geklappt hat:

"Ich bin nun ein anderer."

"Ich würde ihm vergeben."

"Ich bin hier, um zu helfen."

"Kämpfe mit uns, Kyobei." - Kyobei überlebt

"Die Blume selbst ist am wichtigsten."

"Dein Geist wandelt auf wunderschönen Pfaden."

"Du musst nicht alleine sein."

Ibukis Fähigkeiten

Hat sich Ibuki der Liga angeschlossen, steht die Rounin als Verbündete Person zur Verfügung und kann, sofern eingestellt, im Kampf zur Hilfe gerufen werden.

Das sind die Fähigkeiten von Ibuki.

Im Doujou können wir Ibuki neu einkleiden und ausbilden. Mit folgenden Fähigkeiten steht uns der Charakter tapfer zur Seite:

Aktive Fähigkeit:

Blüten im Wind: Ibuki schließt sich dem Kampf an und teilt wirksame Treffer aus.

Passive Fähigkeiten:

Schlag der Rounin: Ibuki zerstört die Rüstungen naher Gegner.

Fujins Klinge: Ibuki setzt im Kampf häufig den Schlag der Rounin ein.

Mit Ibuki eine Romanze eingehen

Voraussetzungen:

Nur Yasuke kann mit Ibuki eine Romanze eingehen - wir müssen also mit ihm spielen.

Der Kanon-Modus (lineare Geschichte) darf nicht aktiviert sein.

Quest: In der Mission "Wurzeln schlagen" entscheidet sich die Beziehung zwischen den beiden. Ihr startet sie im Versteck, wenn ihr mit Ibuki redet.

Entscheidungen: Ob wir Ibuki vorab erfolgreich rekrutieren oder nicht, ist egal. Allerdings solltet ihr in den vorherigen Quests schon etwas geflirtet haben. Im Anschluss müsst ihr dann nur folgendes sagen bzw. tun:

Dialogoption: "Du hast hübsche Augen."

Sammelt die Blumen für Ibuki

Dialogoption: "Ich will mehr als Freundschaft."

Um Ibuki für euch zu gewinnen, müsst ihr ein paar Blumen sammeln – die sogar dem Winter standhalten.

Ibuki ist eine von vielen verbündeten Personen und optionalen Romanzen. Wollt ihr alle Charaktere auf einem Blick haben, die sich der Liga anschließen können und/oder mit denen ihr eine Liebelei anfangen könnt, dann schaut doch in unsere oben verlinkten Guides rein.