Fluch gebrochen? Eine 20 Jahre alte Gaming-Reihe wurde durch diese Japan-Open-World wiederbelebt!

Wenn man mit gewissen Spielereihen aufgewachsen ist, dann muss man manchmal hart im Nehmen sein.

Ich persönlich bin definiv kein absoluter Japan-Experte, aber ich finde dennoch sowohl Kultur, Küche, Land als auch Geschichte hochspannend. Meine heutiger Spieletipp, der gerade noch dazu im Sale ist, hat damit sogar in zwei Kerben geschlagen: Er hat für mich eine 20 Jahre alte Reihe wiederbelebt und hat mich in eine Epoche geführt, über die wir im Geschichstunterricht quasi nichts gehört haben.

Bürgerkrieg, Samurai, Tempel und das mittelalterliche Japan so schön wie nie!

Warum hat's dieses Spiel eigentlich nicht schon vor 10 Jahren gegeben? Wenn man an Assassinen denkt, dann landet man schnell bei Ninjas. Nun ja, jetzt ist es jedenfalls soweit und Assassin's Creed Shadows ist schon einige Zeit draußen. Und endlich, endlich, endlich ist es kein weiterer 08/15-Teil, der kaum Spaß macht, aber hauptsache eine riesige Open World bietet. AC Shadows ist ein verdammt gutes Spiel. Und obwohl ich die Reihe eigentlich abgeschrieben hatte, hatte ich eine verflixt gute Zeit.

Aber jetzt mal der Reihe nach: Wenn ihr es noch nicht gespielt habt, warum solltet ihr es ausgerechnet jetzt tun?

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Assassin's Creed Shadows ist das beste AC-Spiel seit über 10 Jahren

Assassin's Creed Shadows legt endlich mehr Wert auf eine gute Geschichte und Charaktere. Mir hat es so viel Spaß gemacht wie kein AC der letzten 10 Jahre mehr!

Seit Black Flag hat die legendäre Assassinen-Reihe für mich eigentlich nur noch abgebaut. AC Shadows legt den Fokus aber endlich wieder auf das Spieldesign und die Story. Die Hauptcharaktere, Naoe und Yasuke, sind extrem unterschiedlich und haben ihre eigenen Beweggründe. Und beim Gameplay bekommt ihr so viel geboten, dass ich gar nicht alles spoilern will. Ich sage nur so viel: Ich habe schon lange nicht mehr so viel Spaß bei Nebenquests gehabt. Auch, weil das Kampsystem mit den unterschiedlichen Waffen extrem vielseitig ist.

Yasuke: Gab es den legendären dunkelhäutigen Samurai wirklich?

Vor allem Yasuke ist historisch gesehen ein Glücksgriff. Er ist keine reine Erfindung des Spiels, sondern eine echte, wenn auch historisch nicht in allen Details restlos geklärte Figur. Quellen beschreiben ihn als Mann ostafrikanischer Herkunft, der zunächst im Umfeld des Jesuiten Alessandro Valignano nach Japan kam und später in den inneren Kreis von Oda Nobunaga aufstieg; viele japanische Historiker sehen in ihm den ersten überlieferten Samurai ausländischer Herkunft, auch wenn genau diese Einordnung bis heute diskutiert wird.

Ubisoft macht daraus kein trockenes Geschichtsreferat, sondern nutzt genau diese Offenheit. Das Studio sagt selbst, Yasukes Geschichte sei historisch gesetzt und werde dann kreativ weiterentwickelt. Das ist clever, weil er dadurch gleichzeitig glaubwürdig und erzählerisch formbar bleibt.

Die Geschichte der Sengoku-Periode: Das ist damals wirkliuch passiert

29:10 Assassin's Creed Shadows bringt die Open World-Reihe endlich wieder auf Kurs

Autoplay

Naoe ist dagegen eine fiktive Figur, aber sie hängt sehr bewusst an realem Boden. Ubisoft beschreibt sie als 17-jährige Tochter von Fujibayashi Nagato, einem der berühmtesten Shinobi der Epoche.

Historisch war Iga (die Startregion) mit den dortigen Shinobi- und Miliztraditionen eng verbunden, und genau diese Region geriet im Jahr 1581 in den Weg von Nobunagas Expansionspolitik.

Der geschichtliche Kern dahinter ist sehr real. Ubisoft sagt ausdrücklich, dass Naoe und Yasuke durch Nobunagas Zug gegen Iga zusammengeführt werden – genauer: durch den zweiten Tenshō-Iga-Krieg. Historisch passt das sauber in die Zeit.

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Oda Nobunaga war einer der zentralen Akteure der japanischen Einigung und hatte bis 1582 bereits weite Teile Zentraljapans unter Kontrolle gebracht. Die von Ubisoft gewählte Epoche entspricht der Azuchi-Momoyama-Zeit. Die berühmten Burgen, die opulente Ästhetik und die brutale Militärpolitik dieser Jahre gehören also nicht nur zur Stimmung des Spiels – sie sind das, was damals wirklich passiert ist.

Ubisoft sagt, das Team habe sich von Quellmaterial, einem Netzwerk aus Historikern, Professoren und Kulturberatern sowie von Reisen nach Japan leiten lassen. Dort ging es laut Ubisoft nicht nur um große Landmarken, sondern um sehr konkrete kulturelle und bauliche Fragen – von Burgarchitektur über Teezeremonien bis hin zur Ausrichtung von Tatami-Matten.

Selbst, wenn ihr kein absoluter Japan-Fan seid: Assassin's Creed Shadows entführt euch in eine höchst interessante Epoche, bringt euch viel über Kultur und Geschichte bei und macht dabei endlich wieder einen Haufen Spaß!