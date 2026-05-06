Meine Top 10 der besten Tonie-Figuren im Sale bei Amazon - diese Tonies lohnen sich wirklich!

Bei Amazon sind gerade viele Tonie-Figuren teils massiv reduziert. Ich habe die Angebote durchstöbert und präsentiere euch hier meine Liste mit den besten Tonies für Toniebox 2 und 1 im Sale.

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Frederic Hamann
06.05.2026 | 18:02 Uhr


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Von Jurassic World bis zu Disneys Susi und Strolch: Aktuell sind viele Toniefiguren deutlich unter Normalpreis zu bekommen. Von Jurassic World bis zu Disneys Susi und Strolch: Aktuell sind viele Toniefiguren deutlich unter Normalpreis zu bekommen.

Mein kleiner Sohn liebt Tonies, manche von ihnen laufen (zu unserem Leidwesen) rauf und runter. Mein Geldbeutel ist wiederum nicht so begeistert von der Toniebox mit ihren Figuren, weil sie schon echt ins Geld gehen.

Damit ihr dabei nicht nur spart, sondern auch noch Tonies bekommt, die man auch länger als 5 Minuten ertragen kann, hier meine Top 10 der guten Tonies im großen Sale.

Hier findet ihr alle günstigen Tonies im aktuellen Sale!

Meine Top 10: Diese Tonies sind nicht nur günstig, sondern auch empfehlenswert

Bei Amazon sind gerade extrem viele Tonies reduziert, manche nur ein bisschen, einige aber deutlich. Kleiner Tipp noch: Bei den meisten Toniefiguren könnt ihr sogar nochmal zusätzlich 5% Sonderrabatt abgreifen, wenn ihr vier teilnehmende Tonies kauft. Das funktioniert beliebig oft!

Von Disney, Tonies Originalen bis hin zu den Schlummertonies

  1. Lichterkinder - Best Of Album: Einer der beliebtesten Liedertonies überhaupt!
  2. Schlummerbande: Der Schlummeroktopus - toller Einschlaftonie!
  3. Selten reduziert: Jurassic World-Tonie - Folge 1
  4. Disneys Susi und Strolch - ein absoluter Klassiker, der auch als Tonie funktioniert!
  5. Die Unendliche Geschichte: Teil 1 - der Kultroman von Michael Ende
  6. Der Frühlingslieder-Marienkäfer: Toller Lieder-Tonie mit 23 Liedern
  7. Der Zauberhafte Wunschbuchladen - schönes Hörspiel für alle (zukünftigen) Leseratten!
  8. Madagascar: Das Hörspiel zum Animationsfilm
  9. Die Schlümpfe: Der doppelte Papa Schlumpf - schlumpftastischer Schlumpftonie
  10. Ich - einfach Unverbesserlich 4: Hörspiel zum Film (81 Minuten lang)
Hier findet ihr alle günstigen Tonies im aktuellen Sale!

Noch ein kleiner Bonus: My First Tonies und die zwei coolsten Tonies, die ich kenne

Die "My First Tonies" sind erst kürzlich erschienen und wollen Toniefiguren nun auch für Kinder ab einem Jahr zugänglich machen. Einerseits sind die Tonies weicher und ohne Kanten, an denen sich der kleine Sonnenschein wehtun könnte, andererseits sind die Inhalte insbesondere für Kleinstkinder gestaltet.

Es gibt hier keine ellenlange Hörspiele, sondern kurze Sätze, viele Klänge und Melodien, die auch deutlich leichter mitzuverfolgen sind.

Hier sind die My First Tonies gerade günstig im Angebot!

Mein Sohn hat schon mit einem Jahr seine Tonies auf die Toniebox gestellt. Das Prinzip mit den Figuren funktioniert einfach! Mein Sohn hat schon mit einem Jahr seine Tonies auf die Toniebox gestellt. Das Prinzip mit den Figuren funktioniert einfach!

Und weil Tonies auch nicht nur den Kleinen, sondern auch uns Erwachsenen Spaß machen können, habe ich hier noch Tipps für euch, welche Toniefiguren sich selbst ohne Angebot lohnen:

  • Furzipups der Knatterdrache: Ich feiere diesen Tonie richtig doll, denn er hat wirklich schöne Botschaften, die nicht ganz so ernst-apostolisch daherkommen wie viele Kindergeschichten.
  • Heavysaurus: Der Rock'n'Roll-Tonie für alle, die noch etwas Rockmusik im Blut haben und ihren Kids direkt mal einen guten Musikgeschmack vermitteln wollen. Alte Rockklassiker findet ihr hier in kindertauglicher Form. Ein Highlight!
Noch mehr Spaß & Spielzeug:
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