Von Jurassic World bis zu Disneys Susi und Strolch: Aktuell sind viele Toniefiguren deutlich unter Normalpreis zu bekommen.

Mein kleiner Sohn liebt Tonies, manche von ihnen laufen (zu unserem Leidwesen) rauf und runter. Mein Geldbeutel ist wiederum nicht so begeistert von der Toniebox mit ihren Figuren, weil sie schon echt ins Geld gehen.

Damit ihr dabei nicht nur spart, sondern auch noch Tonies bekommt, die man auch länger als 5 Minuten ertragen kann, hier meine Top 10 der guten Tonies im großen Sale.

Meine Top 10: Diese Tonies sind nicht nur günstig, sondern auch empfehlenswert

Bei Amazon sind gerade extrem viele Tonies reduziert, manche nur ein bisschen, einige aber deutlich. Kleiner Tipp noch: Bei den meisten Toniefiguren könnt ihr sogar nochmal zusätzlich 5% Sonderrabatt abgreifen, wenn ihr vier teilnehmende Tonies kauft. Das funktioniert beliebig oft!

Von Disney, Tonies Originalen bis hin zu den Schlummertonies

Noch ein kleiner Bonus: My First Tonies und die zwei coolsten Tonies, die ich kenne

Die "My First Tonies" sind erst kürzlich erschienen und wollen Toniefiguren nun auch für Kinder ab einem Jahr zugänglich machen. Einerseits sind die Tonies weicher und ohne Kanten, an denen sich der kleine Sonnenschein wehtun könnte, andererseits sind die Inhalte insbesondere für Kleinstkinder gestaltet.

Es gibt hier keine ellenlange Hörspiele, sondern kurze Sätze, viele Klänge und Melodien, die auch deutlich leichter mitzuverfolgen sind.

Mein Sohn hat schon mit einem Jahr seine Tonies auf die Toniebox gestellt. Das Prinzip mit den Figuren funktioniert einfach!

Und weil Tonies auch nicht nur den Kleinen, sondern auch uns Erwachsenen Spaß machen können, habe ich hier noch Tipps für euch, welche Toniefiguren sich selbst ohne Angebot lohnen:

Furzipups der Knatterdrache : Ich feiere diesen Tonie richtig doll, denn er hat wirklich schöne Botschaften, die nicht ganz so ernst-apostolisch daherkommen wie viele Kindergeschichten.

: Ich feiere diesen Tonie richtig doll, denn er hat wirklich schöne Botschaften, die nicht ganz so ernst-apostolisch daherkommen wie viele Kindergeschichten. Heavysaurus: Der Rock'n'Roll-Tonie für alle, die noch etwas Rockmusik im Blut haben und ihren Kids direkt mal einen guten Musikgeschmack vermitteln wollen. Alte Rockklassiker findet ihr hier in kindertauglicher Form. Ein Highlight!