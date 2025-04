Assassin's Creed Shadows Battle Pass teasert einen neuen Helden in der Moderne - Ist er ein neuer "Desmond Miles"?

Desmond ist bis heute der beliebteste Charakter der Moderne. Versucht Ubisoft nun einen neuen Helden aufzubauen?

Auch Assassin's Creed Shadows hat wieder Abschnitte, die euch ein wenig über den Krieg der Templer und Assassinen verraten. Zusätzlich könnt ihr aber auch noch über den Animus Hub weitere kleine Teile der Modern Story im Battle Pass freischalten. Dafür müsst ihr jede Woche kleine Aufgaben erledigen.

Manche Spieler*innen mit Frühzugang, wie etwa ein Journalist von Eurogamer, konnten nun zumindest einen der beiden Battle Passes bereits beenden. Dabei zeigt sich das Bild einer dystopischen Zukunft mit einem neuen Helden.

Darum geht es in der neuen Gegenwarts-Story

Es folgen Spoiler zum The Legacy-Battle Pass!

Die Text-Logs des ersten Battle Pass 'The Legacy' spielen in Marrakesch, etwa 50 Jahre in der Zukunft. Die Stadt ist kaum bewohnbar, weil die globale Erderwärmung mittlerweile so weit fortgeschritten ist, dass es zu zahlreichen Todesopfern kommt, sobald die Kühlung an besonders heißen Tagen ausfällt.

Die Geschichte dreht sich dabei um den Engländer Joel Eastman, der auf der Suche nach der Vergangenheit seines Vaters in der Stadt versucht, einen Bekannten seines alten Herrn zu kontaktieren. Dabei wird er allerdings von Abstergo-Agenten verfolgt.

Es kommt zu einem Feuergefecht, bei dem er einen der Agenten ausschaltet, aber selbst im Krankenhaus landet. Dennoch gelingt es ihm, Tatyana Dane, eine ehemalige Kollegin seines Vaters, zu kontaktieren. Sie ist Mitglied der lokalen Gruppe der Assassinen. Joels Vater starb bei einem Einsatz der Assassinen, als sie ein Abstergo-Gebäude angreifen wollte.

Schließlich nehmen sie Joel in die Gruppe auf. Die Assassinen brauchen neues Blut, denn sie sind schwach und ihre Überreste über den Globus verteilt.

Die restlichen Einträge verraten viel über Joels Motivation gegen die Templer zu kämpfen, die Lage der Welt und die Pläne der Templer.

Abstergo nutzt etwa die Software des Animus, um das Verständnis der Menschen zur Geschichte nach ihrem Willen anzupassen und historische Fakten zu verdrehen. Integral dabei scheint Projekt Mnemosyne zu sein, was der Name der griechischen Göttin der Erinnerungen und Mutter der Musen ist.

Reboot oder Nebengeschichte?

Nachdem Basim über mehrere Spiele aufgebaut wurde, könnte es jetzt doch noch in eine andere Richtung gehen.

Inwieweit die Geschichte von Joel weitergeht, werden vermutlich weitere Einträge, der DLC Die Klauen von Awaji und zukünftige Titel wie Assassin's Creed Hexe zeigen. Aber schon jetzt ähnelt sie der Story rund um Desmond Miles, der in den ersten Teilen die Hauptrolle in der Moderne spielte – nur das wir ihn richtig zu Gesicht bekamen und selbst steuern konnten.

Interessant dabei ist, dass durch den Technologiesprung und die globale Erwärmung die Handlung weit in der Zukunft spielt. Daher dürften alte Charaktere wie William Miles, Shaun Hastings und Rebecca Crane keine Rolle mehr spielen.

Auch die Basim-Story könnte jetzt erstmal fallengelassen oder zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt werden – schließlich spielte er eine große Rolle in Valhalla und war Protagonist von Mirage. Letzteres besitzt allerdings auch eine geschnittene Post-Credit-Szene, die eine Gegenwarts-Story anteast, wenngleich sie nichts mit 'The Legacy' zu tun haben dürfte, da sie viel weiter in der Zukunft spielt:

Es ist also nicht klar, ob es sich hier nur um eine Nebengeschichte handelt, die nur mithilfe von Assassin's Creed Shadows erzählt wird, oder ob die moderne Geschichte der letzten Assassin's Creed-Teile hier einen kleinen Reboot erfährt.

