AC Mirage-Spieler entdeckt geschnittene Post Credit-Szene im Code und die spielt sogar in der Gegenwart

Auch wenn Assassin's Creed Mirage sich stark an den ersten Teilen der Spielereihe orientiert, geht es beim Thema Modern Day Story anders vor. Es gibt keine spielbaren Abschnitte in der Gegenwart. Wir sind ausschließlich in Bagdad und der Wildnis drumherum unterwegs.

Ganz ohne Gegenwarts-Bezug geht es dann aber doch nicht. Genauer gesagt gibt es abseits einer ganz kleinen Ausnahme sogar eine ganze Cutscene, die im 21. Jahrhundert spielt. Die hat es nur nicht final ins Spiel geschafft.

Achtung, ab hier folgen kleine Spoiler zu AC Mirage!

YouTube gräbt geheime Gegenwarts-Zwischensequenz aus

Darum geht's: In den meisten Assassin's Creed-Spielen erleben wir nicht nur ein historisches Setting, sondern wechseln auch zwischendurch in die Gegenwart zu der Person, die über den Animus (eine Maschine, die einen Erinnerungen nacherleben lässt) eben in diese Zeitepochen reist.

AC Mirage verzichtet, anders als seine Vorbilder, auf diese spielbaren Gegenwarts-Abschnitte. Wir hören zwar im Intro die Stimme des Gegenwarts-Assassinen William Miles, der mit ein paar Worten die Geschichte von Basim einleitet, das war's dann aber auch schon. Die Gegenwart spielt in Mirage damit quasi keine Rolle. Allerdings scheint hier ursprünglich mehr geplant gewesen zu sein.

Der YouTuber Sliderv2 hat in den Spieledateien nämlich eine Zwischensequenz entdeckt, die wohl als Post Credit-Szene gedacht war und in der Gegenwart angesiedelt ist:

Die Cutscene zeigt vor allem eines: viel Sand. Dass es sich dabei aber um die Wüste Bagdads im 21. Jahrhundert handelt (Mirage spielt im 9. Jahrhundert), lässt der Funkmast mehr als deutlich vermuten. Viel mehr zu sehen gibt es nicht, dafür aber zu hören.

Achtung, harte Spoiler: Gegen Ende der Post Credit-Szene hören wir ein paar verzerrte Sätze in der Isu-Sprache. Die klingen ähnlich wie die Stimmen der Personen, die wir zu hören bekommen, wenn Basim in Mirage das mysteriöse Isu-Artefakt (die Scheibe) während des Diebstahls und am Ende in Alamut berührt.

Was hat die geschnittene Post Credit Scene zu bedeuten? Wir wissen weder, warum Ubisoft die Zwischensequenz aus dem finalen Spiel geschnitten hat, noch, was die Isu-Sätze übersetzt bedeuten sollen. Allerdings dürfte es nicht lange dauern, bis geübte Fans der Reihe auch das entschlüsselt haben werden.

Vielleicht bekommen wir so auch wieder neue Informationen zur Geschichte oder der Spielereihe. Es wäre nicht das erste Mal, dass Ubisoft uns so ein paar Hinweise zuspielt. Allerdings lassen die schwebenden Fels-Texturen eher darauf schließen, dass Ubisoft sich einfach nur gegen die Cutscene entschieden hat, weshalb sie nicht weiter verfeinert wurde.

Aber was glaubt ihr, was die Gegenwarts-Szene zu bedeuten hat?