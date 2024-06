Assassin's Creed Shadows: So sieht die Karte des Open World-Spiels aus

Zur Karte von Assassin's Creed Shadows sind mittlerweile einige Infos bekannt - wie etwa die ungefähre Größe oder die Dynamik der Spielewelt.

Gerade regnet es Bilder und Informationen zu Assassin’s Creed Shadows. Zuerst gab es auf dem Xbox Games Showcase einen kurzen Trailer, der erste Eindrücke zum Spiel vermittelt hat. Einen Tag darauf konnten wir auf der Ubisoft Forward über zehn Minuten Gameplay zum AC-Ableger in Japan betrachten.

So sieht die Map von Assassin's Creed Shadows aus

Wem die Showcases noch nicht genug waren, kann sich über noch mehr frische Bilder zu Assassin’s Creed Shadows freuen. Im Internet ist nämlich die ganze Map des Spiels aufgetaucht, die wir an dieser Stelle mit euch teilen möchten:

Über die Karte sind bereits erste Informationen bekannt:

In einem Interview mit VGC hat der Associate Game Director bei Ubisoft Quebec, Simon Lemay-Comtois, unter anderem über die Größe der neuen Karte geredet. Wir übersetzen für euch:

„Sie [die Karte] wird etwa ähnlich groß wie Origins sein, also kleiner als Valhalla im Bereich der Gebiete. Es hat etwas Wasser rund um Japan herum, jedoch nicht im selben Rahmen wie in [Odysseys] Griechenland, das zur Hälfte aus Wasser bestand.“ Simon Lemay-Comtois, Associate Game Director bei Ubisoft Quebec

Auch über die Inhalte der Karte ist mittlerweile mehr bekannt. Und zwar soll die Spielewelt dynamischer ausfallen, indem sich die Karte sowie die darin vorhandenen Tiere passend zu jeder Jahreszeit verändern. Dadurch könnte das Erlebnis noch immersiver werden.

Wir haben euch außerdem schon einmal darüber berichtet, dass Aussichtspunkte eure Karte nicht mehr automatisch synchronisieren. Stattdessen müsst ihr euch von den Türmen aus selbst ein Bild über die Umgebung machen. Dabei behilflich sein können Affen, die auf interessante Elemente in ihrer Umgebung hindeuten.

An der Ubisoft Forward wurden 13 Minuten Gameplay gezeigt, die euch mehr darüber verraten, was euch in der Spielwelt von Assassin’s Creed Shadows erwartet:

Gerade bekommen wir eine Info nach der anderen zu Assassin’s Creed Shadows, während es um Assassin’s Creed: Hexe eher still bleibt. Macht aber auch Sinn, weil sich AC Hexe noch in einer frühen Entwicklungsphase zu befindet.

Der Ableger in Japan soll hingegen noch dieses Jahr erscheinen. Ab dem 15. November könnt ihr auf Xbox Series X/S, PS5 und PC mit Assassin’s Creed Shadows loslegen.

Auf was freut ihr euch in AC Shadows am meisten?