Assassin's Creed Shadows streicht eines der legendärsten Features der Reihe

Die Aussichtspunkte werden neu interpretiert.

Ubisoft hat enthüllt, dass es sich bei Assassin’s Creed Red um Assassin’s Creed Shadows handelt; einen Ableger, der im feudalen Japan angesiedelt sein wird. Wir haben die wichtigsten Informationen rund um das Spiel für euch bereits zusammengefasst:

Bye-bye Aussichtspunkte?

IGN hat Ubisoft Québec einen Besuch abgestattet und einiges über die Features herausgefunden, die uns in Assassin’s Creed Shadows erwarten – oder eben auch nicht. Die Synchronisation neuer Gebiete soll nämlich anders als bei den bisherigen Teilen der Reihe ausfallen.

Die bekannten Aussichtspunkte kehren auch in Assassin’s Creed Shadows zurück, doch in einer neu interpretierten Art und Weise. An der Spitze der Türme findet dann nicht die altbekannte Synchronisierung statt. Auch auf eine Kamerarundführung der Umgebung werden wir verzichten müssen.

Ein altbekanntes Feature der Aussichtspunkte bleibt dennoch erhalten: Ihr könnt sie weiterhin für die Schnellreisefunktion benutzen.

Stattdessen werdet ihr euch im Shadows-Ableger der Reihe auf der Spitze der Türme ein eigenes Bild von der Umgebung machen und Orte von Interesse eigenhändig markieren müssen. Dies wurde auf den Wunsch von Ubisoft eingeführt, dass die Karte des Spiels dieses Mal mit weniger Icons vollgestopft sein solle.

Womöglich bekommen wir am 10. Juni Einblicke darin, wie das Ganze genau ausschauen wird. Dann findet nämlich die Ubisoft Forward statt, in der laut Insider Gaming das Gameplay von Assassin’s Creed Shadows gezeigt werden soll. Bis dahin können wir jedoch den neuen CGI-Trailer analysieren und genießen:

4:16 Das sind Yasuke und Naoe aus Assassin's Creed Shadows

Wann erscheint Assassin’s Creed Shadows?

Das Action-RPG wurde für den 15. November 2024 angekündigt. Mit der Veröffentlichung für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC handelt es sich um einen reinen Current-Gen-Titel. Deswegen rechnen wir aktuell auch mit einem höher angesiedelten Preis von rund 70 bis 80 Euro.

Was wünscht ihr euch von den neuen Aussichtspunkten in AC Shadows?