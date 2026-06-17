Assassin's Creed Shadows kostenlos zocken: Ab morgen könnt ihr das Japan-AC mehrere Tage gratis spielen

Wollt ihr Japan erkunden, dann habt ihr jetzt fünf Tage lang kostenlos die Gelegenheit auf Xbox und PC.

Habt ihr den neuesten Ableger von Assassin's Creed bislang noch nicht gezockt, dann habt ihr jetzt die Chance, euch fünf Tage lang kostenlos mit Yasuke und Naoe ins Abenteuer zu stürzen. Zumindest, wenn ihr auf den entsprechenden Plattformen zockt. Alle mit PS5 gucken nämlich leider in die Röhre, die Möglichkeit gibt es nur auf PC und Xbox-Konsolen über einen ganz bestimmten Service.

Auf die Art könnt ihr Assassin's Creed Shadows jetzt kostenlos zocken

In dem Fall geht es nicht um eine Probe- oder Demo-Version des Spiels selbst, sondern um einen Free Trial für einen Service, in dem es drinsteckt, nämlich Ubisoft+ Premium. Das Abo mitsamt gratis Spielen könnt ihr nun einige Tage lang kostenlos testen. Mit enthalten bei Assassin's Creed Shadows ist auch der DLC „Klauen von Awaji“.

Wie lange und wo könnt ihr Ubisoft+ Premium kostenlos testen? Vom 18. Juni, 15:00 Uhr CEST bis zum 23. Juni, 15:00 Uhr Cest.

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Diese weiteren Spiele-Highlights stecken im Service: Shadows ist natürlich nicht der einzige Titel, den ihr mit dem Abo, beziehungsweise dem Probe-Abo kostenlos zocken könnt. Unter anderem sind beispielsweise auch Spiele wie Far Cry 6, Star Wars Outlaws, Avatar: Frontiers of Pandora oder The Crew Motorfest im Lineup enthalten.

Aber Vorsicht: Falls ihr nach dem Gratis-Zeitraum nicht in ein kostenpflichtiges Abo rutschen wollt, müsst ihr natürlich rechtzeitig kündigen. Das ist bis zum 23. Juni, 15 Uhr CEST jederzeit möglich. Vergesst ihr es aber, dann wird eure Mitgliedschaft automatisch verlängert und es fallen Kosten an.

Normalerweise kostet ein Monat Ubisoft+ Premium stolze 17,99 Euro.

Mehr über Shadows, was Testerin Annika gefallen und nicht gefallen hat, erfahrt ihr in ihrem Artikel. Sie hat eine 86 vergeben. Der ebenfalls enthaltene DLC kam auf Metacritic dagegen nicht so gut an:

Ist es möglich, das ganze Spiel in den fünf Tagen zu zocken? Möglich in der Theorie ja, in der Praxis aber wahrscheinlich eher schwierig für die meisten von euch. Auf howlongtobeat.com ist die durchschnittliche Spielzeit für die Main-Story mit rund 35 Stunden angegeben, ein Mix aus Haupt- und Nebenaufgaben dauerte bei den Mitgliedern im Schnitt gleich mal rund 65 Stunden.

Ihr müsstet euch also richtig ranhalten und einige Stunden pro Tag zocken. Falls ihr euch aber sputet, alles Unnötige liegen lässt und gerade frei habt, könnt ihr es natürlich durchaus schaffen. Andernfalls habt ihr aber zumindest die Möglichkeit, euch eine ganze Weile durchs historische Japan zu meucheln und kämpfen.

Typisch für Open World-Spiele findet ihr da auch jede Menge Nebenbeschäftigungen. Geht es euch also gar nicht so stark um die Story, dann könnt ihr die Chance auf jeden Fall nutzen.

Nutzt ihr derartige Probezeiträume, um einfach mal ein wenig kostenlos zu zocken oder habt ihr keinen Bock darauf, weitere Accounts zu erstellen?