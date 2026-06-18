Das Ende von AC Shadows lässt ein paar Fragen offen, deren Antwort wir in anderen Spielen finden

Das Abenteuer von Naoe und Yasuke ist vorbei.

Nach gerade einmal einem Jahr und drei Monaten schickt Ubisoft Naoe und Yasuke in den Ruhestand. Assassin's Creed Shadows hat mit dem Update 1.1.11 seinen letzten Story-Content erhalten. Wer das Finale gespielt hat, dürfte aber noch so einige Fragen haben. Denn um alles wirklich zu verstehen, bedarf es etwas Vorwissen aus anderen Spielen – und sogar einem Comic.

Wir beantworten euch die wichtigsten Fragen, ohne, dass ihr sie alle nachholen müsst. Das bedeutet aber natürlich auch starke Spoiler. Wir haben euch die Spiele und Comics, auf die wir neben dem Ende von Shadows eingehen, vorab gekenntzeichnet, damit ihr gegebenefalls den Part überspringen könnt.

4:49 Assassin's Creed Shadows verabschiedet sich morgen mit einem letzten großen Content-Update in den Ruhestand

Autoplay

Was ist dieser leuchtende "Stern"?

Nao berührt das Objekt nicht - zum Glück!

Kurz bevor Naoe, Yasuke und Rufino die geheime Höhle von Kassandra verlassen, rätseln sie, was es mit diesem seltsam leuchtenden Objekt auf sich hat, das sie in der großen Halle finden, in dem auch der Endkampf stattfand.

Es wird in der Quest auch als eine der "Säulen, die die Welt trägt" betitelt. Sie kommen zu keinem Ergebnis, außer, dass sie es lieber nicht berühren und wegsperren wollen – und genau das ist eine gute Entscheidung.

Aus AC Rogue kennen wir nämlich bereits eine solches Objekt. Dabei handelt es sich um ein hochentwickeltes Isu-Artefakt, dass die seismischen Säulen stabiliert.

Diese unterirdischen Monumente der Isu (hochentwickelte Spezies vor den Menschen) sorgen dafür, dass die tektonischen Erdplatten sich nicht bewegen. Dummerweise berührt Shay Patrick Cormac in Rogie das Artefakt und löst damit ein Beben aus, das Lissabon zerstört.

Was ist das Observatorium?

In der finalen Quest suchen die Templer des Black Cross nach dem Observatorium. Was das genau ist und wo man es finden kann, wird in Shadows aber nicht aufgeklärt. Für alle, die AC Black Flag kennen, ist das Observarorium aber nichts Neues. Immerhin dreht sich die Handlung um die Suche nach eben diesem Ort, was uns schon viele Informationen darüber geliefert hat.

Bei dem Observatorium handelt es sich um eine versteckte Anlage der Isu, die tief im Dschungel der Karibik liegt.

Es dient als Spionagesystem. Mithilfe eines Kristallschädels und DNA-Probe (mittels Blut) lässt sich dort weltweit der genaue Standort der Person bestimmten, dessen Blut genutzt wurde. Außerdem erlaubt es einem in Echtzeit all das zu sehen, was die gesuchte Person gerade sieht.

Das Observatorium ist damit ein mächtiges Werkzeug, das die Templer unbedingt unter ihre Kontrolle bringen wollen.

Was ist dieser Kristallwürfel, den Naoe an sich nimmt?

Dieser kleine Würfel hat viel Macht.

Der kleine Kristallwürfel, den Naoe am Ende noch bei sich trägt, hat mit dem Observatorium und damit auch mit Black Flag zu tun. Im Grunde ist es ein hochentwickelter Datenträger, Behälter bzw. "Schlüssel" der Isu-Zivilisation.

In AC Black Flag gelangt Edward Kenway direkt zu Beginn an solch einen Kristallwürfel. In AC Shadows scheint er eine Blutprobe zu beinhalten.

Was genau hinter den Black Cross-Templern steckt, könnt ihr auf der nächsten Seite nachlesen.