"Nach 84 Stunden ist es mir erst aufgefallen" - In Assassin's Creed Shadows könnt ihr euch die Suche auf der Map viel einfacher machen

Da schaut Naoe nicht schlecht. Man kann sich das Leben mit der Map echt erleichtern.

Es ist gar nicht so einfach, in Assassin's Creed Shadows den Überblick zu behalten. Denn schon nach wenigen Stunden ist eure Karte mit allen möglichen Aktivitäten, Schreinen, Gräbern und Burgen zugepflastert.

Dabei bietet Shadows ein sehr praktisches Feature, das viele von euch vielleicht noch gar nicht entdeckt haben.

Alles in nur einer Liste

Auch Reddit-User XGeneral-FangXm hatte das Feature offenbar übersehen und mit seinem Thread einen richtigen Nerv getroffen.

Um nach über 80 Stunden nun auch die letzten Punkte auf der Karte abzugrasen, stieß er auf ein Feature, das ihm sein Leben schon Stunden zuvor sehr erleichtert hätte.

"Ich bin schon über 80 Stunden im Spiel und habe wirklich nicht gecheckt, dass die Legende dich tatsächlich zu jedem einzelnen Symbol auf der Karte bringt… Ich habe sooo viel Zeit damit verbracht, die Karte manuell abzusuchen, nur um sicherzugehen, dass ich jede Burg und jede legendäre Truhe gefunden habe – und jetzt entdecke ich DAS. Mann, fühle ich mich dumm!"

Die Legende kann also viel mehr, als es erst den Anschein hat. Hier könnt ihr nicht nur bestimmte Symbole ausschalten, wie bei den meisten Spielen, sondern auch mit dem Steuerkreuz zwischen allen Standorten umschalten.

Besonders praktisch: Nicht abgeschlossene Aktivitäten stehen immer vorne, sodass es ein Leichtes ist, die gesamte Karte abzuschließen.

Bro, ich habe sogar 95 Stunden

Dass sich der User überhaupt nicht dumm fühlen muss, die Legende erst so spät entdeckt zu haben, merkt man an den Kommentaren. Dort sind viele überrascht und haben sogar teilweise deutlich mehr Stunden im feudalen Japan verbracht. So wie BeastXredefined:

"Bro, ich bin 95 Stunden im Spiel und du hast mir gerade was Neues beigebracht, lol. Danke dir!"

So ganz neu ist das Feature allerdings nicht. Das Durchschalten durch die Kartenpunkte mit der Legende gibt es schon seit einigen Assassin's Creed Spielen. Vielleicht wäre hier ein kleines Tutorial von Ubisoft mal angemessen, damit so etwas zukünftig nicht mehr so leicht übersehen wird.

Kanntet ihr das Karten-Feature schon oder habt ihr was Neues gelernt?