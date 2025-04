Assassin's Creed Shadows: Oichi töten oder nicht - das sind die Auswirkungen

Werdet ihr eine mögliche Romanze lieber ermorden?

Ihr habt in Assassin's Creed Shadows oft die Wahl, ob ihr mit Gewalt vorgehen möchtet oder nicht. So auch in der Hauptmission “Die Enttarnung des Rads”, bei der ihr eines der Mitglieder des wahren Bakufu erledigen sollt. Allerdings handelt es sich nicht nur um einen moralisch eher grauen Charakter, sondern auch um eine mögliche Romanze.

Wer ist das Rad?

Die Questreihe startet in der Provinz Oumi, nachdem ihr einige persönliche Aufgaben für Yasuke erledigt habt. Erst dann wird die Quest “Ein Gespräch mit einer Dame” verfügbar, in der ihr zum ersten Mal außerhalb von Rückblicken auf die Dame Oichi trefft.

Das führt zu drei weiteren Quests, die ihr erst abschließen müsst, damit es zum großen Showdown mit dem Rad kommt:

Nagahama-Sprengpulver

Der Preis von Reis

Ein Gebet für Oumi

Gerade die letzte Aufgabe wird euch die nächste Entscheidung nicht einfach machen. Habt ihr alles abgeschlossen, dann bleibt nur noch die Aufgabe “Die Enttarnung des Rads” mit einem der offensichtlichsten Plot-Twists der Spielegeschichte. Oichi ist nämlich selbst das Rad und wartet nun auf euer Urteil.

Oichi verschonen

Naoe will Blut, Yasuke sucht Frieden.

Der wahre Konflikt wird hier zwischen Yasuke und Naoe ausgetragen, die sehr unterschiedlicher Meinung sind, wie mit der Dame Oichi verfahren werden soll.

Schlagt ihr euch auf Yasukes Seite, dann wird Naoe wütend hinausstürmen. Yasuke wird Oichi dann ihre Taten verzeihen. Als Belohnung erhält er ein legendäres Oukatana und ihr habt später in einer weiteren Mission die Möglichkeit, eure Romanze mit der Dame fortzusetzen.

Naoe und Yasuke sprechen danach darüber, dass sie ihren Weg nicht nur mit Blut pflastern können, wenn sie eine neue Ordnung anstreben.

Oichi angreifen

Das Katana erhaltet ihr auf jeden Fall, egal wie ihr entscheidet.

Schlagt ihr euch auf Naoes Seite, dann greift sie Oichi ohne Vorwarnung an. Sie wird allerdings ihr Ziel verfehlen, da sich Kuma zwischen die Shinobi und die Dame Oichi wirft.

Naoe wird daraufhin den Raum verlassen und Yasuke übernimmt das Gespräch. Das Gespräch läuft fast genau gleich ab, aber Oichi erwähnt noch, dass Kuma überlebt hat. Auch die Belohnung ist dieselbe.

Das Gespräch zwischen Yasuke und Naoe verläuft jedoch etwas anders. Naoe befürchtet, dass Yasuke sie nun verabscheut, aber die beiden raufen sich zusammen.

Die Romanze mit Oichi

Es macht übrigens auch für den späteren Verlauf absolut keinen Unterschied, wie ihr gehandelt habt. Yasuke erhält später einen Brief von Oichi, die sich noch einmal mit ihm treffen möchte. Hier könnt ihr die Romanze fortsetzen, unabhängig von Naoes Taten.

Etwas enttäuschend, aber nicht unerwartet. Viele Entscheidungen in Shadows haben absolut keine Auswirkungen. Wenn ihr dennoch zumindest die kleinen Abweichungen näher ansehen möchtet, dann schaut doch bei unseren anderen Guides vorbei.

Wie habt ihr euch entschieden?