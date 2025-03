Assassin's Creed Shadows Teezeremonie - Otama oder Wakasa konfrontieren, so löst ihr die Quest richtig

Beide Damen sind nicht sonderlich angenehm. Aber nur eine davon ist eurer wahres Ziel.

In Assassin's Creed Shadows könnt ihr immer wieder Entscheidungen treffen, die den Verlauf der Geschichte in gewisser Weise beeinflussen. Dazu zählt auch, wie ihr euch manchen Zielen entgegenstellt. Eine Entscheidung gibt es schon im ersten Kapitel. Welche Entscheidung die richtige ist und wie sie sich auswirkt, erklären wir euch in diesem Guide.

Die Frau mit dem goldenen Teppo

Eine der Mörderinnen von Naos Vater versteckt sich in Sakai, der ersten größeren Stadt, die ihr auf eurer Reise im ersten Kapitel besucht. Doch um sie zu finden, müsst ihr euch erst in das Handelsnetzwerk der Stadt einschleichen.

Nachdem ihr die passenden Kontakte geknüpft habt und euch in die uralte Kunst der japanischen Teezeremonie habt einweisen lassen, müsst ihr euer Wissen in der gleichnamigen Quest “Die Teezeremonie” auf die Probe stellen.

Die Zeremonie selbst spielt keine Rolle, auch wenn sie erst sehr bedeutend wirkt.

Ihr trefft auf drei Frauen, die sich mit Schusswaffen auskennen. Eine könnt ihr recht früh ausschließen. Zwei davon sind aber interessant. Die hochnäsige, abweisende Otama und die selbstsichere, aggressive Wakasa.

Wie ihr euch während der Zeremonie verhaltet, ist unerheblich, genauso wie das Geschenk, das ihr Meister Sokyu überreicht. Die Wahl danach ist allerdings interessant. Ihr müsst eine der beiden Frauen stellen und beschwört damit recht unterschiedliche Ereignisse hinauf.

Die falsche Wahl: Otama

Otama ist nicht eure Zielperson. Dennoch werdet ihr sie zur Strecke bringen müssen, da sie ebenfalls nicht ganz unschuldig ist. Verfolgt sie und gebt ihr den Rest.

Wakasa habt ihr allerdings dadurch gewarnt. Sie wird sich nach Burg Osaka zurückziehen und sich dort mit einigen Wachen verschanzen. Ihr müsst daher in die Burg eindringen und sie im südlichen Teil der Festung erwischen.

Ihr findet sie auf den Baugerüsten eines halb fertiggestellten Gebäudes. Sie hat nur drei Lebensbalken und sollte leichte Beute sein.

Die richtige Wahl: Wakasa

Wakasa ist die richtige Wahl. Sie stirbt allerdings auch, wenn ihr Otama wählt.

Die Schützin des wahren Bakufu durchschaut eure List nicht, wenn ihr sie direkt ansprecht. Sie wird euch sogar zu sich nach Hause einladen, um euch besser kennenzulernen.

In ihrem Haus angekommen, könnt ihr euch in Ruhe umsehen und einige Objekte untersuchen. Betrachtet im Hauptraum das verzierte Gewehr und ihr könnt die Mörderin direkt mit ihrer eigenen Waffe stellen.

Die Dialogoptionen sind hier egal. Beide enden im selben Ergebnis. Ihr erschießt Wakasa.

Gibt es unterschiedliche Belohnungen?

Beide Entscheidungen enden mit Wakasas Tod. Nur wie sie stirbt, ist auf den Pfaden unterschiedlich. Wakasa direkt zu stellen spart euch allerdings eine Menge Zeit, insbesondere, wenn ihr die Burg Osaka schon zuvor geräumt habt.

Die Belohnung bleibt ebenfalls gleich. Ihr erhaltet das legendäre Tantou Wut der Shinobi und könnt eine Verschwörerin von eurer langen Liste streichen.

