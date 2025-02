Assassin's Creed Shadows-Director sagt, "ihr werdet nicht viel verpassen", wenn ihr nur einen Charakter spielt - aber exklusive Quests gibt es trotzdem

Naoe und Yasuke teilen sich die Hauptrolle in AC Shadows.

Assassin's Creed Shadows setzt wieder auf zwei Hauptcharaktere, die sich auch beim Gameplay unterscheiden. Wo Yasuke eher stark und schwer gerüstet, dafür aber wenig subtil ist, setzt Naoe auf Schleichen und flinke Angriffe aus dem Schatten.

Obwohl wir zwischen beiden frei hin- und herwechseln können, soll das Spiel uns aber nicht dazu zwingen. Tatsächlich können wir uns sogar dazu entscheiden, fast ausschließlich einen der beiden zu spielen und verpassen dabei kaum etwas.

Ihr könnt frei wählen, ob ihr Yasuke oder Naoe spielen wollt

Im Interview mit Screenrant hat Game-Director Jonathan Dumont unter anderem auch über das Hauptcharakter-Duo gesprochen. Dabei erklärt er, dass er selbst beim Spielen alle paar Stunden zwischen den beiden hin und her wechselt, um mehr Abwechslung zu haben.

Er empfiehlt Spieler*innen aber gleichzeitig, einfach den Charakter zu spielen, mit dem sie am meisten Spaß haben. Dabei betont er mehrfach, dass wir nichts oder nur wenig verpassen:

"Ich glaube nicht, dass ihr allzu viel verpasst. Ich denke, es geht mehr um Präferenz, falls ihr sagt: 'Okay, ich will sehen, wie das Spiel sich anpasst, wenn man einen Charakter statt des anderen wählt.' [...] Also schätze ich, dass ihr aus Gameplay-Gründen wechseln könnt, ihr könnt wechseln, wenn ihr denkt, dass ihr einen Charakter lieber mögt, aber ich denke nicht, dass ihr etwas verpasst. Es geht mehr darum, dass ihr Spaß mit dem Spiel habt und so zockt, wie ihr wollt. Es wird auch hier und da ein paar Entscheidungen geben, wo ich mich frage, was mit einem anderen Charakter passiert wäre. Aber euch wird nichts fehlen."

Gleichzeitig erklärt der Director aber auch, dass wir nicht zu 100 Prozent nur einen Charakter spielen können. So bekommen Naoe und Yasuke jeweils ihre eigene Einführung und eine persönliche Questline, die wir nur mit ihnen spielen können.

Wie viel vom Spiel wir genau mit nur einem der Protagonisten spielen können, wollte Dumont nicht nennen. Es soll aber "ein ziemlich großer Anteil des Spiels" sein.

Daneben bedeutet unsere Wahl von Naoe oder Yasuke auch nicht, dass wir den anderen Charakter nie zu sehen bekommen. Ein wichtiger Teil der Geschichte soll nämlich auch ihre Beziehung zueinander sein. Sie müssen nämlich erst lernen, zusammenzuarbeiten. Ganz egal, ob wir also regelmäßig wechseln oder uns doch für Naoe oder Yasuke entscheiden, wir erleben so oder so die Story der beiden.

