In Assassin's Creed Shadows schnell leveln - So farmt ihr Erfahrungspunkte und erreicht das Max-Level

So kommt ihr in Assassin's Creed Shadows schnell an Erfahrungspunkte und erreicht das Max-Level.

Erfahrungspunkte sind der beste Weg, um in Assassin's Creed Shadows stärker zu werden. Damit schaltet ihr nicht nur neue Skillpunkte für Fähigkeiten frei, die euch Kämpfe, Schleichen und Co. leichter machen, sondern könnt auch stärkere Ausrüstung tragen – was für die hochleveligen Gebiete im Spiel zwingend nötig ist. Wir erklären euch deshalb, wie ihr am effektivsten an EXP kommt.

Wie hoch ist das Max-Level in Assassin's Creed Shadows?

Das Max-Level in Assassin's Creed Shadows liegt bei 60. Ihr werdet es vermutlich nicht innerhalb der Hauptgeschichte erreichen, könnt aber natürlich danach weiter über Nebenaktivitäten aufleveln. Naoe und Yasuke teilen sich alle Erfahrungspunkte, ihr müsst die beiden also nicht einzeln hochleveln.

Zusätzlich bekommt ihr auch nach Level 60 noch weiter Erfahrungspunkte. Dann steigt ihr nicht mehr in der Stufe auf, erhaltet aber Meisterschaftspunkte, die ihr für Skills ausgeben könnt.

EXP farmen: So levelt ihr in Assassin's Creed Shadows schnell auf

Ihr bekommt natürlich auch einfach Erfahrungspunkte, wenn ihr das Spiel normal zockt. Wollt ihr aber unbedingt so schnell wie möglich das nächste Level erreichen, gibt es ein paar besonders effiziente Wege:

Aufträge abschließen

Im Spielverlauf findet ihr in Dörfern immer wieder Kakurega-Unterschlüpfe, die ihr kaufen könnt. Im Inneren (und in eurem Hauptversteck) findet ihr dann eine Box mit Aufträgen. Dabei schaltet ihr etwa Zielpersonen aus oder stehlt Vorräte – das bringt nicht nur jedes Mal mindestens 1.000 Erfahrungspunkte, sondern obendrein auch nützliche Vorräte wie Geld, Holz, Seide und mehr.

Pro Region könnt ihr drei Aufträge gleichzeitig annehmen. Das ist einer der effektivsten Wege zum Aufleveln.

Tempel bauen

Im Versteck könnt ihr verschiedene Gebäude aufstellen, die jeweils eigene Effekte haben. Dazu gehört auch der Tempel, der eure erhaltene Erfahrung um 10 Prozent erhöht – das läppert sich mit der Zeit. Um den Tempel bauen zu können, müsst ihr zuerst der Hauptgeschichte folgen, bis ihr Yasuke freischaltet.

Burgen befreien

Burgen können eine Menge Zeit fressen, weil sie randvoll mit Feinden sind. Fokussiert ihr euch aber einfach darauf, die Samurai-Daisho auszuschalten, die legendäre Truhe zu looten und den Schnellreisepunkt freizuschalten, könnt ihr euch in relativ kurzer Zeit einen Haufen EXP sichern.

Nebenaktivitäten

Abseits der Hauptgeschichte gibt es natürlich auch eine Menge an Nebenaktivitäten. Einige von ihnen lohnen sich besonders, weil ihr hier für wenig Zeitaufwand schnell Erfahrungspunkte bekommt. Gerade das Ausschalten von Zielen wie den Kabukimono können wir empfehlen. Zu den Aktivitäten zählen:

Kofun (Gräber)

Sumi-E (Tiere malen)

Ziele ausschalten

Schreine

Tempel

Versteckte Pfade

Kuji-Kiri (Meditation für Naoe)

Daneben könnt ihr natürlich auch einfach Missionen abschließen, um aufzuleveln. Haltet dafür in der Spielwelt nach NPCs Ausschau, die nach euch rufen. Ihr erkennt sich auch an dem Ausrufezeichen auf einem schwarzen Untergrund über ihren Köpfen.

Ebenso bringen Hauptmissionen einen ganzen Batzen Erfahrungspunkte. Allerdings dauern sie häufig länger als Nebenaktivitäten, weshalb sie zum schnellen Aufleveln nur bedingt geeignet sind.