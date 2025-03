Assassin's Creed Shadows beste Rüstungen: So findet ihr die beste Ausrüstung für Naoe und Yasuke

Wir zeigen euch die besten Rüstungen in Assassin's Creed Shadows.

Assassin's Creed Shadows bietet ein umfassendes Ausrüstungssystem. Naoe und Yasuke können überall in der Spielwelt neue Rüstungen und Waffen finden und diese auch verbessern.

Wir erklären euch, wie das System funktioniert, wo ihre neue Ausrüstung findet und welche Rüstungen im Spiel besonders stark sind.

Rüstungen in Assassin's Creed Shadows: Alles, was ihr wissen müsst

In Assassin's Creed Shadows gibt es eine Vielzahl an Rüstungsteilen. Yasuke und Naoe haben dabei jeweils ihre eigenen Stücke, ihr müsst euch also nicht entscheiden, wem ihr was zuteilt. Egal, mit wem ihr spielt, könnt ihr aber auch Ausrüstung für die jeweils andere Figur sammeln.

Diese Rüstungen gibt es

Sowohl Naoe als auch Yasuke haben drei unterschiedliche Ausrüstungsslots. Diese heißen zwar teilweise unterschiedlich, beschreiben aber im Grunde dasselbe:

Kopfbedeckung (Naoe) / Helm (Yasuke)

(Naoe) / (Yasuke) Leichte Rüstung (Naoe) / Rüstung (Yasuke)

(Naoe) / (Yasuke) Amulett (Naoe und Yasuke)

Verschiedene Qualitäten

Alle Ausrüstungsteile sind einer von fünf Qualitätsstufen zugeordnet. Diese sind in aufsteigender Reihenfolge:

Gewöhnlich

Ungewöhnlich

Selten

Episch

Legendär

Die Qualitätsstufe bestimmt einerseits, wie gut die Werte der jeweiligen Teile sind und hat andererseits einen Einfluss auf die vorhandenen Vorteile und die Möglichkeit, Gravuren hinzuzufügen.

So funktionieren die Vorteile

Seltene, epische und legendäre Rüstungsteile haben sogenannte Vorteile, von denen es zwei im Spiel gibt:

Werte-Vorteile: Nur bei selten und episch, verstärken bestimmte Werte

Nur bei selten und episch, verstärken bestimmte Werte Spiel-Vorteile: Nur legendär, bringen neue Eigenschaften oder verbessern bereits existierende Techniken

Gravuren finden und anbringen

Ausrüstungsteile mit Vorteilen haben zudem einen Gravurplatz. Gravuren können überall in der Spielwelt als Loot gefunden oder gekauft werden. Im Versteck an der Schmiede können sie dann ab Stufe 2 in leere Gravurplätze gelegt werden.

Ausrüstung verbessern

Die Schmiede ist zudem dazu da, nicht mehr benötigte Ausrüstung zu zerlegen und mithilfe der gewonnenen Ressourcen einzelne Teile zu verbessern. Die Teile können höchstens bis zur aktuellen Stufe eures Charakters verbessert werden. Das Level der Schmiede hat allerdings auch einen Einfluss:

Level 1: Ausrüstung kann bis zu Stufe 20 verbessert werden.

Ausrüstung kann bis zu Stufe 20 verbessert werden. Level 2: Ausrüstung kann bis zu Stufe 40 verbessert und mit nicht-legendären Gravuren versehen werden.

Ausrüstung kann bis zu Stufe 40 verbessert und mit nicht-legendären Gravuren versehen werden. Level 3: Ausrüstung kann bis zu Stufe 60 verbessert und mit allen Gravuren versehen werden.

Wenn ihr Rüstungsteile und Waffen zerlegt, gehen die Designs übrigens nicht verloren. Wenn euch ein bestimmter Hut also gut gefällt, könnt ihr ihn trotzdem auch danach noch dank der Transmog-Mechanik anziehen, ohne das es Einfluss auf die Werte hat.

Legendäre Ausrüstung finden

Legendäre Rüstungsteile sind die Besten in Assassin's Creed Shadows. Diese Teile könnt ihr durch das Verbessern in der Schmiede über das gesamte Spiel hinweg nutzen.

Rüstungsteile könnt ihr theoretisch in jeder Truhe und beim Plündern von Leichen finden. Zudem haben die Ausrüstungshändler*innen immer eine Auswahl im Angebot. Legendäre Stücke sind da allerdings nicht dabei. Diese bekommt ihr stattdessen auf zwei andere Arten:

Missionen: Wenn ihr (Haupt-)missionen abschließt, bekommt ihr dafür oft legendäre Ausrüstung als Belohnung.

Wenn ihr (Haupt-)missionen abschließt, bekommt ihr dafür oft legendäre Ausrüstung als Belohnung. Samurai-Truhen: In bestimmten Burgen patrouillieren Samurai-Daishou. Wenn ihr alle Daishous einer Burg erledigt, könnt ihr die in der Burg versteckte Truhe öffnen. Hier findet sich normalerweise ebenfalls legendäre Ausrüstung.

Was ihr dabei bekommt, ist nicht vom Zufall abhängig. Wenn ihr mit dem Cursor in der Karte oder im Ziele-Menü einen Punkt auswählt, wird euch angezeigt, was es dort als Belohnung gibt. Wenn ihr also etwas Bestimmtes sucht, könnt ihr es auf diese Weise am einfachsten finden.

Ihr seht die Art der Ausrüstung, das benötigte Level und die Qualitätsstufe, die durch die Farbe angezeigt wird. Die genauen Werte und Gravuren werden allerdings nicht vorher verraten.

Einen Guide für die besten Waffen haben wir ebenfalls für euch:

Die besten Rüstungen für Naoe

Naoe ist die Shinobi im Zweiergespann von Assassin's Creed Shadows. Sie ist sehr gut darin, aus den Schatten heraus zu agieren und ungesehen vorzugehen. Die besten Kenntnisse für Naoe haben wir in einem anderen Guide für euch zusammengefasst.

Die beste Kopfbedeckung

Fundort: Legendäre Truhe in der Festung Kunimiyama, Iga.

Die besten leichten Rüstungen

Die besten Amulette für Naoe

Wenn ihr wissen wollt, wo eigentlich die Unterschiede zwischen Naoe und Yasuke liegen, haben wir hier einen passenden Artikel für euch:

Die besten Rüstungen für Yasuke

Yasuke hingegen ist durch seine Stärke im direkten Kampf im Vorteil. Auch für seine Kenntnisse haben wir einen Guide.

Der beste Helm

Fundort: Als Belohnung für den Sieg über Kimura Kei im Tempel Hibuse Fudo, Kii.

Die besten Rüstungen

Die besten Amulette für Yasuke

Mithilfe der verschiedenen Ausrüstungsteile könnt ihr euch ganz unterschiedliche Builds zusammenstellen. Sowohl Naoe als auch Yasuke können auf heimliches Vorgehen und den direkten Kampf geskillt werden.

Habt ihr Assassin's Creed Shadows schon gespielt? Welche Rüstungseffekte findet ihr am besten?