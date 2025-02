Assassin's Creed Shadows braucht massig Speicherplatz und könnte sogar Valhalla übertreffen

Das Abenteuer rund um Yasuke und Naoe wird definitiv viel Speicherplatz brauchen.

Dass Assassin's Creed Shadows als Open World-Titel von Ubisoft nicht nur inhaltlich ein großes Spiel wird, sondern auch entsprechend Speicherplatz auf der Festplatte einnimmt, dürfte keine Überraschung sein. Wie viel Gigabyte wir genau freiräumen müssen, ist aber dennoch eine wichtige Information – vor allem für alle, die zum Release so schnell wie möglich losspielen wollen. Einen ersten Anhaltspunkt liefert uns nun Apple.

AC Shadows wird ein viel größerer Speicherfresser als AC Origins

Assassin's Creed Shadows wird auf der Festplatte viel Platz einnehmen – soviel ist mal sicher. Aber auch wenn die Welt in etwa die gleiche Größe wie die von AC Origins hat, braucht AC Shadows fast den doppelten, wenn nicht sogar dreifachen Speicherplatz als der Ägypten-Ableger.

Darauf deutet zumindest der Mac App Store hin. Statt von den üblichen Quellen wie PlayStationGameSize, haben wir eine erste Angabe zum benötigten Speicherplatz nämlich von Apple bekommen. Immerhin erscheint Shadows auch für den Mac.

Wie viel Platz braucht Shadows auf dem Mac? 123,2 GB

123,2 GB AC Origins zum Vergleich: 42 GB auf Steam, 75 GB auf Ubisoft Connect

Auch wenn die rund 123 GB an sich nur für Mac-Geräte gelten, können wir damit nun davon ausgehen, dass AC Shadows auf dem PC (via Steam und Ubisoft Connect) ähnlich groß ausfällt. Auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S dürften es dagegen einige GB weniger sein, was beispielsweise mit einer besseren Komprimierung und geringer auflösenden Texturen zu tun hat.

Warum könnte Shadows so viel mehr GB brauchen? Mit Sicherheit können wir nicht sagen, warum Shadows so viel größer als Origins ausfallen wird. Es liegt aber natürlich nahe, dass es an der besseren Grafik (vor allem das Beleuchtungssystem), dem dynamischen Wetter und einer dichteren und detaillierten Spielwelt liegt. Außerdem will Shadows uns alleine über 40 Stunden an die Hauptstory bieten. Zusammen mit den ganzen Nebenaufgaben kommen dann sehr viele Cutscenes und Audiodateien zusammen.

Wird Shadows gar größer als Valhalla? Der wohl größte Ableger ist aktuell AC Valhalla. Auf Steam benötigt das Spiel alleine 160 GB, wohingegen Ubisoft Connect "nur" 130 GB verlangt. Laut Redditor Darth_Rayven22 frisst das Spiel bei ihm/ihr auf Steam genau genommen 158,8 GB inklusive aller drei DLCs. Spinnen wir diesen Gedanken weiter, addieren also zwei oder drei Erweiterungen zu AC Shadows hinzu, die womöglich wie das Hauptspiel auch mehr Kapazitäten brauchen, könnten wir am Ende womöglich über 160 GB kommen.

Zum ersten DLC "Die Klauen von Awaji" haben wir bereits in diesem Trailer etwas gesehen:

0:34 Assassin's Creed Shadows-DLC: Trailer zu Vorbestellerboni gibt ersten Einblick in Awaji-Erweiterung

Autoplay

Das sind natürlich nur grobe Hochrechnungen. In jedem Fall sollten wir uns aber darauf einstellen, dass Assassin's Creed Shadows gut und gerne 100 GB braucht.

Ubisoft hat in der Vergangenheit zwar auch schon gezeigt, dass sie durch Updates die Speichergröße noch einmal reduzieren können, aber das dürfte eher ein Tropfen auf den heißen Stein sein. Räumt im Zweifel also schon einmal eure Festplatte auf.