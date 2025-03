Assassin's Creed Shadows: Die beste Waffen für Yasuke und Naoe und wo ihr sie findet

Wir zeigen euch die besten Waffen in Assassin's Creed Shadows.

Mit Assassin's Creed Shadows bringt Ubisoft die beliebte Actionreihe in das feudale Japan und lässt uns damit als Shinobi und Samurai spielen. Passend dazu gibt es zahlreiche Waffen, die Naoe und Yasuke im Kampf einsetzen können.

Wir erklären euch, was ihr zu den Waffen wissen müsst, welche die Besten sind und wo ihr neue Ausrüstung herbekommt.

Waffen in Assassin's Creed Shadows: Das müsst ihr wissen

Unterschiedliche Qualität

Jedes Ausrüstungsteil in Assassin's Creed Shadows hat eine Qualitätsstufe und ein Level. Das sind die fünf verschiedenen Qualitäten:

Gewöhnlich

Ungewöhnlich

Selten

Episch

Legendär

Die Stufen unterschieden sich bei den Werten, bei den Gravurplätzen und den Vorteilen. Je höher die Qualität, desto besser sind auch die Werte und Vorteile.

Das sind die Vorteile

Neben den Grundwerten haben viele Ausrüstungsteile auch noch sogenannte Vorteile, von denen es zwei verschiedene gibt:

Werte-Vorteile: Sie verstärken bestimmte Werte und finden sich auf seltener und epischer Ausrüstung.

Sie verstärken bestimmte Werte und finden sich auf seltener und epischer Ausrüstung. Spiel-Vorteile: Diese finden sich nur auf legendären Stücken und bringen neue Eigenschaften oder verbessern bereits existierende Techniken.

Gravuren

Seltene, epische und legendäre Waffen bieten zudem Platz für eine Gravur. Dabei handelt es sich quasi um frei verteilbare Vorteile. Gravuren findet ihr überall in der Spielwelt als Loot und können auch bei Händler*innen gekauft werden.

Gravuren können in der Schmiede im Versteck gegen einen kleinen Obolus angebracht werden. Die Schmiede muss dafür allerdings erst einmal in eurem Versteck stehen und mindestens Level 2 erreicht haben.

Waffen verbessern

In der Schmiede könnt ihr auch eure Waffen verbessern, wodurch alle Werte steigen. Das kostet allerdings Ressourcen und Geld. Ihr könnt Waffen immer maximal bis zum Level eurer Charaktere verbessern. Die zur Verfügung stehenden Verbesserungen sind zudem vom Level eurer Schmiede abhängig.

Das bringen die Level der Schmiede:

Level 1: Ausrüstung kann bis zu Stufe 20 verbessert werden.

Ausrüstung kann bis zu Stufe 20 verbessert werden. Level 2: Ausrüstung kann bis zu Stufe 40 verbessert und mit nicht-legendären Gravuren versehen werden.

Ausrüstung kann bis zu Stufe 40 verbessert und mit nicht-legendären Gravuren versehen werden. Level 3: Ausrüstung kann bis zu Stufe 60 verbessert und mit allen Gravuren versehen werden.

Ressourcen zum Verbessern von Ausrüstung erhaltet ihr durch Loot überall in der Spielwelt und durch das Zerlegen von nicht benötigter Ausrüstung. Verkauft Waffen und Rüstungen also am besten nicht, sondern zerlegt sie in der Schmiede. Die Designs gehen dabei übrigens nicht verloren.

So findet ihr legendäre Waffen

Wenig überraschend sind die legendären Waffen die besten im Spiel. Sie kommen oft mit besonderen Eigenschaften, die einen bestimmten Spielstil fördern oder eine Waffenart deutlich stärker machen.

Die meiste Ausrüstung findet ihr zufällig in Truhen oder könnt sie bei Ausrüstungshändler*innen kaufen. Bei den legendären Stücken sieht es aber in der Regel anders aus. Diese findet ihr auf anderen Wegen:

Missionen: Wenn ihr (Haupt-)missionen abschließt, bekommt ihr dafür oft legendäre Ausrüstung als Belohnung.

Wenn ihr (Haupt-)missionen abschließt, bekommt ihr dafür oft legendäre Ausrüstung als Belohnung. Samurai-Truhen: In vielen Burgen patrouillieren starke Samurai-Daishou. Wenn ihr alle Daishous einer Burg erledigt, könnt ihr die in der Burg versteckte Truhe öffnen. Hier findet sich normalerweise ebenfalls legendäre Ausrüstung.

Was für Belohnungen auf euch warten, könnt ihr glücklicherweise vorher nachsehen. Hovert dafür einfach auf der Karte mit dem Cursor über das Symbol einer Burg oder in den Zielen über eine Mission. Dort wird euch dann angezeigt, welche Belohnungen ihr für den Abschluss bekommt.

Die genauen Werte werden so aber auch nicht verraten. Angezeigt wird lediglich die Art der Ausrüstung und das Level. Die Qualität wird durch die Farbe dargestellt.

Die besten Waffen für Naoe

Naoe ist eher leise unterwegs, kann aber auch im Nahkampf ordentlich austeilen. Während wir euch hier die besten Waffen für sie vorstellen, haben wir in einem anderen Guide die besten Kenntnisse zusammengefasst.

Naoe kann gleichzeitig zwei von insgesamt drei Waffen ausrüsten:

Katana: Klassisches Schwert der Samurai

Klassisches Schwert der Samurai Kusarigama: Eine Eisenkette mit einem Gewicht am einen und einer Klinge am anderen Ende

Eine Eisenkette mit einem Gewicht am einen und einer Klinge am anderen Ende Tantou: Ein kurzer Dolch

Die besten Katanas

Die besten Kusarigamas

Die besten Tantou

Wenn ihr wissen wollt, wo eigentlich die Unterschiede zwischen Naoe und Yasuke liegen, haben wir hier einen passenden Artikel für euch:

Die besten Waffen für Yasuke

Yasuke hält mehr als Naoe aus, eignet sich dafür aber nicht so gut zum Schleichen. Auch für seine Kenntnisse haben wir einen Guide.

Yasuke kann insgesamt zwei von fünf Waffentypen führen, davon drei Nah- und zwei Fernkampfwaffen:

Oukatana (Nahkampf): Ein großes Katana

(Nahkampf): Ein großes Katana Naginata (Nahkampf): Ein Speer mit einer großen Klinge am Ende

(Nahkampf): Ein Speer mit einer großen Klinge am Ende Kanabou (Nahkampf): Eine stumpfe Keule

(Nahkampf): Eine stumpfe Keule Bogen (Fernkampf): Ein Langbogen mit unterschiedlichen Pfeiltypen

(Fernkampf): Ein Langbogen mit unterschiedlichen Pfeiltypen Teppou (Fernkampf): Ein Gewehr mit je nur einem Schuss

Das beste Oukatana

Fundort: Als Belohnung für den Sieg über "The Mourner" im Tempel Hogonji, Omi.

Die besten Naginata

Die besten Kanabou

Die besten Bögen

Das beste Teppo

Fundort: Als Belohnung für den Sieg über den Agent von Akiyama, Yamato.

Mithilfe der Ausrüstung könnt ihr euch den Build eurer Träume zusammenstellen und auch die Spielweise von Yasuke und Naoe umfangreich auf eure eigenen Bedürfnisse zusammenstellen.

