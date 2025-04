Assassin's Creed Shadows hat eine übermächtige Robe, die Naoe quasi unsichtbar macht - aber ihr bekommt sie nicht einfach im Spiel

Habt ihr Naoe gesehen? Nein, habt ihr nicht! Zumindest nicht, wenn sie die Robe der Zornigen trägt.

Seid ihr in Assassin's Creed Shadows mit Naoe unterwegs, dreht sich alles darum, sich unbemerkt in den Schatten zu bewegen. Da ist natürlich besonders Ausrüstung nützlich, die euch schwerer auffindbar macht. Eine legendäre Robe geht dabei sogar noch einen Schritt weiter und macht euch direkt unsichtbar. Nur leider könnt ihr sie nicht einfach in der Spielwelt finden.

Diese Robe gehört zur besten Ausrüstung für Naoe

Gemeint ist dabei die sogenannte Robe der Zornigen. Diese Legendäre Ausrüstung hat eine fast schon absurd nützliche Gravur, denn sie macht euch für Feinde unsichtbar, solange ihr stillsteht:

Während du liegst oder dich duckst, verschwindest du nach 2 Sekunden.

9:08 Assassin’s Creed Shadows: Das hätte ich gerne vor dem Spielstart gewusst!

Autoplay

Ein paar Einschränkungen gibt es dabei natürlich, so werdet ihr etwa wieder sichtbar, wenn ihr euch bewegt. Richtig eingesetzt ist das allerdings kaum ein Hindernis. So könnt ihr es etwa nutzen, um euch im offenen Gelände und bei Tageslicht vor Feinden zu verstecken, die gerade dabei sind, euch zu bemerken oder euch suchen.

Laufen sie an euch vorbei, könnt ihr sie einfach ermeucheln. Oder ihr werft Kunai nach Feinden, denn auch Werkzeuge unterbrechen eure Unsichtbarkeit nicht. Wie absurd leicht diese Robe das Schleichen mit Naoe macht, zeigt etwa dieser Reddit-Post, der die Ausrüstung treffend als "Cheatcode" bezeichnet:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Es gibt allerdings ein großes Manko: Diese Robe ist also fast schon lächerlich stark, wenn ihr euch das Leben mit Naoe leicht machen wollt. Leider bekommt ihr die Ausrüstung nicht im Spiel selbst. Die Robe der Zornigen ist nämlich nur im ingame-Store dauerhaft verfügbar. Aktuell bekommt ihr sie aber auch in der Rotation im Animus-Shop.

Ein weiterer Vorteil der Robe ist, dass es nicht die Ausrüstung selbst ist, die sie so stark macht. Stattdessen ist es die Gravur, die euch die Unsichtbarkeit spendiert. Dieser Unterschied ist deshalb so wichtig, weil ihr Gravuren auch auf andere Rüstungsteile übertragen könnt.

Dafür müsst ihr allerdings zuerst einmal den Schmied in eurem Versteck entsprechend aufwerten. Dann könnt ihr aber bis zu zwei legendäre Perks in eurer Ausrüstung verbauen.

Was haltet ihr von solch übermächtiger Ausrüstung? Benutzt ihr sie gerne oder vermeidet ihr sie lieber?