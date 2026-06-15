Assassin's Creed Shadows allerletztes Update 1.1.11 kommt Morgen und das könnte nochmal richtig knallen: Alle Infos im Live-Ticker

Ubisoft will Shadows ein letztes großes Update spendieren.

Unter anderem durch eine Umstrukturierung im Unternehmen hat Ubisoft den Support-Stecker für Assassin's Creed Shadows viel früher gezogen, als eigentlich geplant. Der zweite Story-DLC wurde verworfen, dafür gab es hier und da nur kleine Content-Updates, die aber nicht unbedingt für riesige Begeisterung bei der Community sorgten. Update 1.1.11 soll es jetzt noch einmal besser machen – und damit Shadows final abschließen.

Im Live-Ticker gehen vor dem Release des Patches auf die Teaser und Leaks ein – das bedeutet auch (mutmaßliche) Spoiler! Sobald das Update da ist, erfahrt ihr hier dann auch die Patch Notes und was genau in der letzten Version drinsteckt.

12:07 Uhr Es gibt einen zweiten Teaser-Clip von Ubisoft, in dem Associate Game Director Simon Lemay-Comtois ein paar Worte an uns richtet. Eine “Black Tide” würde auf Japan zukommen. Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter-Inhalt Das könnte eine Anspielung auf AC Black Flag Resynced sein, das Remake des Piraten-Ablegers, der am 9. Juli erscheint. Erwartet uns hier also vielleicht ein Crossover? Es wäre nicht das erste Mal, dass Ubisoft so etwas macht. Er erinnert zwar auch leicht an die sogenannten Schwarzen Schiffen, eine Flotte, die unter dem Kommando von Matthew Perry in Japan Halt machte und entscheidend für einen politischen Wechsel war, allerdings spielt Shadows gut 300 Jahre früher. 11:06 Uhr Morgen erscheint das letzte Update für Shadows und Ubisoft hat bisher nur ein paar Brotkrumen gestreut. Der erste Teaser-Clip zeigt nicht nur einen Animus-Glitch, der Post wurde auch mit zwei Emojis versehen: eine Welle und ein abnehmender bzw. zunehmender Mond. Der Glitch zeigt, wenn man den Clip entsprechend pausiert, Fragmente eines AC-Schriftzugs und womöglich eine Person. Geht es nach Access The Animus, hat das was mit der Gegenwartsgeschichte zu tun.

9:08 Assassin’s Creed Shadows: Das hätte ich gerne vor dem Spielstart gewusst!

Autoplay

Am 9. Juni kündigte Ubisoft mit einem Teaser das finale Update an. Daraus gehen lediglich drei sichere Informationen hervor:

Das Update erscheint am 16. Juni 2026 .

. Es handelt sich um die Versionsnummer 1.1.11 .

. Es wird "das letzte Update" für AC Shadows sein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Der kleine Glitch im kurzen Clip sorgt aber natürlich für Spekulationen, worum es in dem Update genau geht. So wie wir Ubisoft kennen, wurde das nicht zufällig eingebaut. Meist wollen sie damit schon etwas andeuten – dazu aber mehr oben im Live-Ticker.

Ubisoft betitelt das Update zwar als das Letzte, aber damit dürfte eher gemeint sein, dass wir das letzte Mal neue Inhalte bekommen, also ein großes Update gemeint ist. Es ist durchaus möglich, dass noch ganz kleine Patches nachgeliefert werden müssen, etwas, um neue Bugs, die mit dem Update 1.1.11 ins Spiel kommen, zu beheben. Nach diesem letzten Update sollten wir aber keinen neuen Content mehr erwarten. Shadows geht damit offiziell in Rente.

Was erhofft ihr euch vom finalen Update 1.1.11? Seid ihr immer noch enttäuscht, dass es keinen 2. Story-DLC gab? Schreibt uns eure Gedanken zu dem Spiel gerne in die Kommentare.