Seit dem gestrigen Reveal-Livestream ist klar: Das nächste Assassin's Creed-Spiel hat den Untertitel "Valhalla" und spielt zur Zeit der Wikinger. Viele Details stehen zwar noch aus, dass wir mit Valhalla aber erneut ein Open World-Spiel bekommen werden, dürfte so gut wie feststehen.

Und auch wenn wir noch nicht wissen, wie umfangreich das Spiel sein wird, lässt die schiere Menge der beteiligten Entwicklungsstudios bereits erahnen, wie gewaltig Assassin's Creed Valhalla ausfallen wird.

Denn wie das Hauptstudio Ubisoft Montréal auf Twitter bekannt gab, wird es bei der Entwicklung von insgesamt 14 Co-Studios unterstützt. Macht also summa summarum 15 Studios.

Zur Einordnung: Assassin's Creed Odyssey - das ja so groß war, dass sich einige Spieler beschwerten - entwickelten insgesamt 10 Studios. Valhalla verzeichnet in diesem Bereich also mal eben eine satte Steigerung um 50%.

Das lässt sich nun natürlich nicht automatisch auf die Größe des Spiels übertragen, man darf also nun nicht davon ausgehen, dass Valhalla ebenfalls um 50% größer bzw. umfangreicher wird.

Aber die schiere Zahl an Studios lässt den Titel automatisch in die Riege der ambitioniertesten Projekte aufsteigen, die Ubisoft je angegangen hat.

Exciting! An immense congratulations to our studio warriors for all the good work and passion building to that reveal. We’d also like to thank the 14 co-dev studios all around the world. You know who you are, and we’re thankful for your dedication! Skàl! pic.twitter.com/hBPpFZKkrP