Assassin's Creed 2020 mit Wikinger-Setting wird angeblich heute enthüllt

Update, 29. April, 12:18 Uhr - Nun hat auch der bekannte Insider Tidux auf seinem Twitter-Kanal einen Reveal eine entsprechende Ubisoft-Enthüllung für 14 Uhr erwähnt.

Update, 29. April, 11:31 Uhr - Eine Ankündigung des neuen Assassin's Creed wird immer wahrscheinlicher: Ubisoft China hat auf Twitter einen Teaser veröffentlicht. Demnach soll heute ab 14 Uhr deutscher Zeit etwas passieren. Von AC ist in dem Teaser zwar nicht die Rede, die Wahrscheinlichkeit ist aber hoch, dass es sich tatsächlich um das Meuchelmörder-Spiel handelt.

Ubisoft China is teasing an announcement for April 29, 8pm (China time).



They set a notification on Weibo for it. pic.twitter.com/HQoKMyUJLW