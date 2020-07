AC Valhalla-Leak: 30 Minuten Gameplay zeigt Spielwelt, Kämpfe & mehr

Als es das letzte Mal hieß, es gebe Gameplay von Assassin's Creed Valhalla zu sehen, bekamen Fans nur einen In-Engine-Trailer spendiert, der kaum echte Spielszenen beinhaltete. Durch einen dicken Leak gibt es die aber nun im Überflüss - gleich 30 Minuten Gameplay von Assassin's Creed Valhalla werden auf YouTube herumgereicht.

Achtung, Spoiler: Großer Gameplay-Leak enthüllt Assassin's Creed Valhalla

Das ungeskriptete Gameplay zeigt den AC Valhalla-Helden Eivor beim Erkunden der mittelalterlichen Spielwelt, auch Kämpfe gibt es reichlich zu sehen. Falls ihr das Video sehen wollt, dann klickt bitte hier.

Wo der Leak tatsächlich herkam, ist mittlerweile schwer nachzuvollziehen. Die Videos werden ständig wieder offline genommen und auf anderen Kanälen wieder hochgeladen.

Work in Progress: Was wir aber wissen ist, dass das geleakte Gameplay eine unfertige Version von Assassin's Creed: Valhalla zeigt. Solltet ihr also auf die Spielszenen stoßen oder aktiv nach ihnen suchen, dann behaltet das im Hinterkopf.

Ein alter Bekannter? Der größte Diskussionspunkt, der das geleakte Gameplay betrifft, scheint das Setting zu sein. Zwar war vorher bereits bekannt, dass es uns in ein Wikingerszenario im mittelalterlichen England verschlägt, viele Fans scheinen aber überrascht zu sein, wie sehr AC Valhalla dadurch an The Witcher 3 erinnert. Vor allem auf ResetEra wird viel über diese verblüffende Ähnlichkeit geredet.

Mehr Infos gefällig? Falls ihr noch einmal einen umfangreichen Überblick über alles bekommen wollt, dass zu AC Valhalla bereits bekannt ist, dann empfehlen wir euch unseren Übersichtsartikel zum Action-RPG:

45 2 Mehr zum Thema Assassin's Creed Valhalla - Gameplay, Story, Release: Alle Infos zum Spiel

Assassin's Creed Valhalla erscheint Ende 2020 für PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X und PC.

Habt ihr das Gameplay gesehen? Wie ist eurer Eindruck von den Spielszenen?