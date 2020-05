Endlich wieder Insta-Kills: AC Valhalla löst großes Dilemma von Odyssey

Wir wissen bereits, dass unser Held oder unsere Heldin Eivor Feinde in Assassin's Creed Valhalla nicht nur mit Äxten zu Klump haut, sondern im Kampf auch auf die wohl bekannteste Waffe der Assassinen zurückgreift: die versteckte Klinge.

So weit, so bekannt. Was ist neu? Wie Ubisoft nun gegenüber Kotaku bestätigt, beseitigt Valhalla dabei einen der größten Kritikpunkte am Vorgänger: Mit der versteckten Klinge können wir Gegner wieder auf einen Schlag töten. Und das ist eine wunderbare Nachricht für die alten Fans der Serie.

Das große Zahlen-Dilemma von AC Odyssey

Wir erinnern uns an Odyssey: Statt der versteckten Klinge greift Kassandra/Alexios beim Schleichen und Meucheln auf den Speer des Leonidas zurück. Weil Odyssey die Angriffsstärke der Waffe aber an unsere Werte koppelt, tötet sie Feinde nicht zwangsläufig beim ersten Angriff, sondern vielleicht erst beim zweiten, dritten oder vierten.

Das Problem: Viele Fans, darunter ich selbst, empfinden heimliche Stealth-Angriffe in Odyssey deshalb als unbefriedigend. Klar: Wenn ein Stich in den Rücken oder Hals nicht sofort tötet, ist das eben doof. Wir fühlen uns nicht wie ein "echter" Meuchelmörder, sondern wie ein Zahlen-Jongleur, der sich dem RPG-System unterordnen muss.

So funktioniert die versteckte Klinge in AC Valhalla

Genau dieses Problem löst Valhalla aber: Eivors versteckte Klinge ist so effizient wie früher, verrät Creative Director Ashraf Ismail gegenüber Kotaku. Allerdings müssen wir bei unseren Stealth-Angriffen mit der Signature-Waffe der Assassinen das richtige Timing beweisen.

"Eivor ist kein trainierter Assassine, sondern ein Wikinger. Der Hauptcharakter erhält diese Badass-Waffe sehr früh im Spiel und muss schnell lernen, damit umzugehen. Zu Beginn lernt Eivor eine Technik, die mit dem richtigen Timing Gegner mit einem Schlag tötet."

Das passt zu einer älteren Interview-Aussage Ismails: Vor einigen Tagen stellte er nämlich bereits klar, dass Werte und Zahlen in Auseinandersetzungen diesmal eine untergeordnete Rolle spielen sollen. Stattdessen stehen jetzt wieder unsere Skills im Vordergrund, wodurch Ubisoft Wuchtigkeit zurück in die Kämpfe bringen will.

Ohnehin spielt Schleichen wieder eine große Rolle in Valhalla: Eivor kämpft zwar ebenfalls so brutal wie ein Wikinger, meuchelt als Assassine aber auch heimlich, wenn es drauf ankommt. Wie Ismail ebenfalls verrät, bringt Valhalla nämlich "Social Stealth" zurück: Wir können ganz wie früher beispielsweise in Menschenmengen untertauchen, um uns vor unseren Feinden zu tarnen.

Das ergebe erzählerisch ebenfalls Sinn, so der Creative Director. Schließlich spielen wir einen Nordmenschen, der sich in einem Land (England) befindet, in dem er nicht willkommen ist und deshalb zwangsläufig inkognito gehen muss.

Alle Infos zu AC Valhalla im Überblick

In unserer großen GamePro-Übersicht findet ihr alles Wissenswerte zu Gameplay, Open World, den Charakteren und mehr:

44 2 Mehr zum Thema Assassin's Creed Valhalla - Gameplay, Story, Release: Alle Infos zum Spiel

Release & Plattformen: Assassin's Creed soll "Holiday 2020", also Ende des Jahres erscheinen. Das Spiel kommt dann nicht nur für PS4, Xbox One und den PC sowie Stadia auf den Markt, sondern auch für die PS5 und Xbox Series X.

Meinung der GamePro-Redaktion