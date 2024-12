Neue Rennspielsimulation bekommt riesige Open World spendiert und die liegt in Deutschland

Assetto Corsa Evo will noch realistischer werden und hat sich dafür die Gegend um den Nürburgring auserkoren.

Wer seine Rennspiele gern möglichst realistisch mag, sollte Assetto Corsa Evo auf dem Schirm haben. Die neueste Ausgabe soll die Reihe nicht einfach nur wie gewohnt fortsetzen, sondern von ungefähr allem nochmal eine Schippe drauflegen. Das umfasst dieses Mal sogar eine Open World, die sich rund um den Nürburgring herum erstreckt. Ein Feature klingt dabei ganz besonders cool: Ihr sollt die Möglichkeit haben, tatsächlich existierende Geschäfte auch im Spiel nutzen zu können.

Assetto Corsa Evo bekommt eine Open World: 1.600 Quadratkilometer rund um den Nürburgring

Darum geht's: Es dauert nicht mehr lange, dann erblickt Assetto Corsa Evo das Licht der Welt. In ungefähr fünf Wochen, oder genauer gesagt am 16. Januar 2025 öffnet die neueste Racing-Simulation aus dem Hause KUNOS Simulazioni ihre Pforten. Zumindest beginnt dann der Early Access auf dem PC. Konsolenversionen für PS5 und Xbox Series S/X sollen danach ebenfalls erscheinen (via: IGN).

Open World angekündigt: Die Macher der neuen Rennsport-Simulation haben auf ihrer offiziellen Assetto Corsa-Seite jetzt enthüllt, dass dieser Teil eine Open World bekommen soll. Insgesamt warten stolze 1.600 Quadratkilometer auf euch, und zwar in Deutschland: Die Spielwiese von Assetto Corsa Evo erstreckt sich über die Eifel-Region rund um den legendären Nürburgring.

Interessante Release-Strategie: Allerdings kommt die ganze Open World nicht auf einmal an den Start, sondern Schritt für Schritt. Im Sommer 2025 geht es los und dann wird die Spielwelt nach und nach veröffentlicht, immer mit neuen Features und Inhalten gepaart.

Was ist das Besondere an der Map? Nicht nur die Autos und das Fahrverhalten sollen realistisch werden, sondern auch die Open World-Umgebung. Die wurde zu diesem Zweck mit Laser-Scans für das Spiel aufgenommen und soll mithilfe einer besonders innovativen Terrain-Technologie zum Leben erweckt werden.

Echte Geschäfte mit an Bord: Wer einen Laden in der Region rund um den Nürburgring besitzt, kann sich bei den Entwickler*innen melden und mit etwas Glück im fertigen Spiel abgebildet werden. Geplant ist sogar, dass diese real existierenden Autovermietungen, Werkstätten und Ähnliches dann auch in Assetto Corsa Evo genutzt werden können.

Wie gefällt euch die Idee mit der realistischen Open World voller echter Geschäfte? Habt ihr Lust, rund um den Nürburgring herumzudüsen?