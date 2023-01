Dieser Pro-Controller kommt mit eingebautem Display und das kann er

Passend zur Consumer Electronic Expo, die gerade in Las Vegas abgehalten wird, hat der Technik-Riese Asus ein Luxus-Gamepad vorgestellt, das ein wenig an die Neuauflage des legendären "Duke"-Controllers mit seinem animierten Xbox-Logo erinnert. Es erscheint nämlich mit einem eingebauten OLED-Bildschirm, der sich nach Bedarf anpassen lässt.

Dafür lässt sich das OLED-Display nutzen

Der Asus ROG Raikiri Pro ähnelt dem groben Aufbau des originalen Xbox-Controllers, rein optisch lassen sich kaum Unterschiede feststellen. Jedenfalls, wenn ihr das schmale Display an der Oberkante des Controllers außen vor lasst, das sich knapp über den Xbox-Button schiebt:

Über den Bildschirm lassen sich nach Bedarf äußerst praktische Informationen abrufen. Darunter fallen eine genaue Anzeige des Akkustands, der Status der Bluetooth-Verbindung und des Mikrofons sowie eine komfortable Auswahl von eingespeicherten Profilen.

Letztere sollen sich über die Armoury Crate-App erstellen lassen und zig Parameter enthalten, die wir von den Xbox Elite-Controllern kennen und auch in unserer Preview zum DualSense Edge entdeckt haben. Dazu zählen die Deadzones, mit denen sich ein driftender Stick ausgleichen lässt, die Tastenbelegung und auch die Reaktionskurve der Steuerknüppel. Über zwei an der Oberseite angebrachte Tasten können die Profile dann gewechselt werden.

Mögt ihr es ein bisschen ausgefallener, könnt ihr auch eigene Texte erstellen und Animationen abspielen lassen.

Spielerische Auswirkungen, wie etwa bei den VMUs (kleine Speicherkärtchen mit LCD-Bildschirmen) der SEGA Dreamcast solltet ihr aber nicht erwarten.

Außerdem sind wir gespannt, wie sich das Display auf die Akkulaufzeit auswirkt. OLED-Technik ist bei einer geringen Größe von 1,3 Zoll und einer Auflösung von gerade einmal 128 mal 40 Pixeln jedoch ziemlich stromsparend.

Der Raikiri Pro bringt alles mit, was von einem Pro-Controller erwartet wird

Abseits des Displays gleichen die Funktionen des Raikiri Pro denen eines herkömmlichen Edel-Gamepads. Ihr erhaltet:

Vier Rücktasten, die nach Belieben konfiguriert werden können

Trigger Stops, die den Schaltweg der LT- und RT-Trigger verkürzen, um in Shootern schneller den Abzug zu betätigen (es steht aber nur eine weitere Einstellung zur Verfügung)

Ein hochpräzises Steuerkreuz

Einen USB-C-Anschluss zum schnellen Laden

Zudem spricht Asus von tollem Klang dank eines hochwertigen Wandlers, der den Headset-Anschluss des Gamepads antreibt, sowie drei verschiedene Verbindungsmöglichkeiten.

Die gelten aber leider nur für den PC: An der Konsole könnt ihr nur mit angeschlossenem Kabel zocken, am Heimcomputer oder Laptop lässt sich der Raikiri Pro hingegen via Bluetooth und 2,4 GHz-Verbindung verwenden.

Wir sind davon ziemlich enttäuscht, da es sich um ein höchstwahrscheinlich (der genaue Kostenfaktor ist noch nicht bekannt) hochpreisiges Produkt handelt und wer möchte heutzutage schon noch mit einem Kabelcontroller zocken? Hoffentlich denkt Asus dahingehend bis zum zweiten Quartal 2023 um, dann soll der ROG Raikiri Pro im Handel stehen (via DigitalTrends).

Für was würdet ihr einen Bildschirm am Controller verwenden? Und wehe es antwortet jemand, "um auf der Wii U zu spielen"!