Attack on Titan: Die finale, allerletzte Anime-Folge hat endlich einen Release-Termin

Attack on Titan bekommt jetzt endlich das ganz große Anime-Finale spendiert, auf das wir schon so lange warten.

Attack on Titan-Fans wurden wirklich lange auf die Folter gespannt: Eigentlich läuft die vierte und letzte Staffel nämlich schon seit Jahren. Sie wurde dann allerdings in drei Stücke aufgeteilt. Die ersten beiden Teile sind schon veröffentlicht worden, dann wurde aber auch der allerletzte Part nochmal in zwei einzelne Specials aufgeteilt. Jetzt wissen wir aber endlich, wann die (dieses Mal wirklich!) letzte Folge kommt.

Das richtige Anime-Finale von AoT hat einen Termin und einen neuen Trailer

Darum geht's: Die letzte Folge des Attack on Titan-Anime hat endlich einen Release-Termin. Am 4. November 2023 erscheint das große Finale, das auch auf den wunderschön eingängigen Namen Attack on Titan Final Season – The Final Chapters Special 2 hört.

Dieses Mal wirklich: Anhand der kruden Bezeichnung lässt sich auch schon erahnen, was für eine Reise Attack on Titan-Fans hinter sich haben. Das große Finale wurde immer weiter hinausgezögert, die letzte Staffel aufgeteilt und dann der letzte Teil noch einmal gesplittet. Aber jetzt hat das lange Warten wohl wirklich endlich ein Ende.

Das ist der neue Teaser: Zusammen mit der Enthüllung des Premieren-Termins für das Special 2 wurde auch gleich noch ein kleiner Teaser-Trailer veröffentlicht. Der zeigt natürlich gepanzerte Titanen wie Reiner Braun und Annie Leonhart, aber auch Levi und Mikasa Ackerman. Allesamt wirken ziemlich angespannt, aber das dürfte wohl niemanden wundern, der den Anime kennt.

Wo kann ich das gucken? Auf Crunchyroll, allerdings wohl nur mit deutschsprachigen Untertiteln und japanischem Originalton. Zumindest wurde auf Crunchyroll so auch das Special 1 aus den finalen Kapiteln der letzten Staffel Attack on Titan veröffentlicht. Das heißt, ihr benötigt ein kostenpflichtiges Abo, um die allerletzte Folge der Anime-Saga zu schauen. Es besteht aber auch die Möglichkeit, ein kurzes Probe-Abo abzuschließen.

Das Ende der Titanen: Wie die Story rund um Eren, den Urtitanen, das Erdrumoren und den Rest der Menschheit ausgeht, wissen natürlich alle, die den Manga gelesen haben. Der hat die Attack on Titan-Geschichte bereits im Jahr 2021 zu einem großen Finale geführt und beendet. Ob sich der Anime davon vielleicht sogar unterscheiden wird, bleibt abzuwarten.

