Diese Attack on Titan-Memes lassen uns vor Lachen vom Stuhl kippen

Eines der belibtesten Memes aus der Popkultur im Anime von Attack on Titan. (© Hajime Isayama/ Nickelodeon)

Attack on Titan feierte für die letzten Jahre auf der ganzen Welt riesige Erfolge und der Anime kam 2023 mit der finalen Staffel nach vielen Jahren zum Abschluss. Der Serien-Gigant hat nicht nur einen großen Eindruck in der Anime- und Manga-Geschichte hinterlassen, sondern hat auch Schöpfer Hajime Isayama und das Studio des Animes dazu veranlasst, viele lustige Popkultur-Memes in seinem Werk zu verewigen.

Euch sind bestimmt einige davon auf den Seiten des Erfolgs-Mangas begegnet, aber sie sind nicht immer deutlich zu erkennen gewesen.

Isayama hat sich bei so manchen von diesen Easter Eggs eher kreative Freiheit erlaubt, als sie komplett zu übernehmen. Bei anderen hingegen ist es sehr deutlich, wo er sich bedient hat. Ein Beispiel wäre die verblüffende Ähnlichkeit von einer Figur aus dem Anime mit dem “gut aussehenden” Thaddäus aus der Nickelodeon-Serie Spongebob Schwammkopf. Das und mehr stellen wir euch hier vor!

Isayama hat sich so einige Scherze erlaubt

In einem Twitter/x-Post von einem Nutzer namens @Vishalsid_1 werden mehrere Mangaseiten und sogar Anime-Ausschnitte der beliebten Reihe direkt mit ihrem Meme-Gegenstück verglichen.

Spoilerwarnung: Im folgenden Abschnitt könnte zu Spoilern kommen für die Zuschauer*innen, die Attack on Titan weder gelesen noch geschaut haben.

Isayama bedient sich ebenfalls am berühmten Werk der Jojo’s Bizarre Adventure-Reihe, in dem er den Trainingskampf zwischen Annie und Mikasa im Manga fast genauso nachstellt wie das unvergessliche und dynamische Zulaufen von Bösewicht Dio auf den Protagonisten Jotaro aus Jojo’s Bizarre Adventure.

Dieses Zusammentreffen beider Jojo-Figuren ist heute noch ein beliebtes Meme in der Anime-Community. Als Extra hat er sich bei den Titans an den extravaganten, fast verränkenden Posen bedient und das Ergebnis lässt uns schmunzeln.

Nicht zu vergessen ist der erste Vergleich im Twitter/X-Beitrag, der nicht nur einen Rückblick aus Reines Kindheit in der Schule zeigt, sondern auch, dass Isayama das berühmte Meme des kleinen Kindes, das sehr intensiv und aufgeregt auf ein Papier kritzelt, eingebaut hat.

Es geht noch weiter! Einer der Titans im Manga hat starke äußere Gemeinsamkeiten mit Saul Goodman, der von Bob Odenkirk in Breaking Bad und Better Call Saul gespielt wird. Die Gesichtszüge und Grimasse, die Bob Odenkirk als Saul Goodman manchmal zieht, hat der Attack on Titan-Schöpfer ebenfalls übernommen. Auch das Yao Ming-Gesicht kam im Anime als Gesichtsausdruck von Connie vor.

Aber unser Favorit ist und bleibt die verblüffende Ähnlichkeit zwischen Reiners Gesicht während er mit seinem Titan verbunden ist und Thaddäus Tentakels “gut aussehenden” Gesicht von Spongebob Schwammkopf.

Beide haben eine sehr ausgeprägte Kieferpartie, eine markante Nase, kleine Augen und sehr plumpe Lippen. Die Inspiration ist also kaum zu übersehen und ist unser Highlight in diesem Meer von Easter Eggs.

Natürlich gibt es weitaus mehr in Isayamas abgeschlossenen Werk zu entdecken und das war nur ein kleiner Anteil, der von der Community entdeckt wurde.

Hier könnt ihr Attack on Titan anschauen

Der komplette Anime besteht aus vier Staffeln. Leider sind auf Crunchyroll nur die letzten drei Staffeln der Serie verfügbar. Die zweite Staffel umfasst 12 Folgen, die dritte 22 Episoden und die letzten ganze 30 Folgen auf Crunchyroll. Ihr könnt den Anime entweder mit deutscher Vertonung anschauen oder in japanischer Originalsprache mit deutschen Untertiteln.

Welche Memes sind euch beim Lesen oder Zuschauen von Attack on Titan aufgefallen und was sind eure Lieblingsmomente der Serie?