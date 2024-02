Attack on Titan: Finale Staffel läuft ab heute im Free-TV auf Deutsch - Schaut sie euch auf Pro7 Maxx an!

Prosieben Maxx startet ab heute wieder mit der finalen Season von AoT.

Alle Attack on Titan-Fans und insbesondere die Nachteulen unter euch aufgepasst: Der Free-TV-Sender ProSieben Maxx wiederholt wieder die finale Staffel von Attack on Titan (via Anime2You).

Wann kommt Folge 1 der finalen Staffel? Laut Programmplan von ProSieben Maxx geht's am heutigen Freitag (16. Februar 2024) um 23:50 Uhr mit der ersten Folge der letzten Staffel los. Am Samstag darauf werden zwei weitere Episoden ausgestrahlt.

Sprache: Ihr könnt euch alle Episoden auf ProSieben Maxx in Deutscher Vertonung anschauen.

Attack on Titan: Final Season auf ProSieben Maxx - Das ist der Sendeplan

Bislang steht der Sendeplan für die ersten drei Folgen der finalen Staffel auf ProSieben Maxx fest:

Staffel 4 Folge 1 ("Jenseits des Meeres") - 16. Februar 2024 um 23:50 Uhr

Staffel 4 Folge 2 ("Ein Zug in Finsterer Nacht") - 24. Februar 2024 um 00:10 Uhr

Staffel 4 Folge 3 ("Tor der Hoffnung") - 24. Februar 2024 um 00:40 Uhr

Wiederholungen:

Staffel 4 Folge 1 ("Jenseits des Meeres") - 17. Februar 2024 um 3:50 Uhr

Staffel 4 Folge 2 ("Ein Zug in Finsterer Nacht") - 24. Februar 2024 um 4:25 Uhr

Staffel 4 Folge 3 ("Tor der Hoffnung") - 24. Februar 2024 um 4:45 Uhr

Wann die restlichen Episoden der vierten Staffel zu sehen sein werden, hat der Sender noch nicht bekanntgegeben. Wir updaten den Artikel, sobald der aktualisierte Sendeplan bereitsteht. Insgesamt umfasst Staffel 4 des Titanen-Jäger-Animes 28 Episoden. 16 davon hat ProSieben Maxx bereits im Frühjahr 2023 ausgestrahlt.

Auf dem kostenpflichtigen Streaming-Dienst Crunchyroll könnt ihr euch übrigens zudem die beiden Specials "Attack on Titan Final Season - The Final Chapters Special 1 und 2" zu Gemüte führen.

Auch in Mediathek verfügbar: Falls euch die Uhrzeit zu spät ist oder ihr keine Zeit habt, so könnt ihr euch die einzelnen Episoden im Anschluss der Ausstrahlung auch in der Mediathek von ProSieben Maxx sowie auf Joyn angucken.

Der Manga zu Attack on Titan hat die Geschichte von Eren Jäger, Armin, Mikasa und Co. übrigens bereits im Jahr 2021 nach 34 Ausgaben abgeschlossen.

Kennt ihr die finale Staffel von Attack on Titan bereits und wenn ja, wie findet ihr sie?