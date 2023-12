In Avatar Frontiers of Pandora schnell leveln - So erhöht ihr eure Kampfkraft

Um den Feinden immer einen Schritt voraus zu sein, solltet ihr unbedingt eure Ausrüstung auf dem neusten Stand halten.

In Avatar: Frontiers of Pandora sammelt ihr keine Erfahrungspunkte durch schlichtes Kämpfen und steigt so im Level, der sogenannten 'Kampfkraft' auf. Stattdessen wird sie durch eure aktuelle Ausrüstung und Fähigkeiten bestimmt. Daher ist die Verbesserung eurer Waffen und Rüstungen unablässig, gerade weil der Level der Gegner sehr schnell straff anzieht.

Was macht Kampfkraft überhaupt?

Eure Kampfkraft bestimmt eure Stärke im Vergleich zu den Gegnern und Tieren in der Welt von Avatar. Ihr findet sie im Charaktermenü in der rechten oberen Ecke.

Haben Gegner einen höheren Level als ihr, dann verursachen sie gegen euch erhöhten Schaden, erleiden selbst weniger und werden bei einem zu großen Unterschied sogar immun.

Auf der Karte lässt sich einsehen, welches Level die RDA-Basen haben:

Schon früh im Spiel bekommt ihr einige Gebiete vorgesetzt, die erst sehr viel später besuchen solltet.

Im Gegenzug erledigt ihr Feinde niedrigeren Levels fast schon mit einem Schuss und ihre Angriffe prallen wirkungslos an euch ab.

Kampfkraft steigern durch Waffen ausrüsten

Am meisten profitiert eure Kampfkraft von zusätzlichen Waffen. Anfangs habt ihr nur einen Jagd-Bogen und erhaltet zusätzliche Bögen, Speere oder Maschinengewehre über die Geschichte. Dabei erhöht sich eure Kampfkraft jedes Mal außerordentlich, wenn ihr einen zusätzlichen Waffenslot belegt.

Ein zusätzlicher Waffenslot macht eine Menge aus. Je nach Waffe könnt ihr euren Level direkt um zwei erhöhen.

Aus diesem Grund solltet ihr so früh wie möglich im Krieger-Talentbaum die Fähigkeit ‘Gut vorbereitet’ erlernen. Damit erhaltet ihr einen vierten Waffenplatz, in dem uns zum Beispiel eine brandneue Schrotflinte direkt zwei Level zusätzliche Kampfkraft einbrachte. Da kann es sich lohnen auch mal eine Waffe nur für die zusätzliche Kraft auszurüsten, obwohl ihr sie gar nicht nutzen wollt.

Krampfkraft steigern durch Skillpunkte ausgeben

Ansonsten solltet ihr sowieso immer eure Skillpunkte so schnell wie möglich ausgeben. Denn jeder Punkt gibt euch etwas zu eurer Kampfkraft dazu, aber eben nur, wenn ihr ihn investiert. Skillpunkte, die ihr anspart, bringen euch nichts.

Aber keine Angst. Wenn ihr in teurere Fähigkeiten investiert, bekommt ihr entsprechend mehr Kampfkraft, als würdet ihr mehrere günstige Fähigkeiten auswählen.

Kampfkraft steigern durch Ausrüstung verbessern

Am Ende bleibt euch noch die Möglichkeit die Kampfkraft über bessere Ausrüstung zu leveln. Die bekommt ihr entweder durch Nebenquests, das Looten von Lagern, Handwerk oder Handel.

Ihr findet mehr als genug Materialien im Spiel, um jederzeit ein Upgrade für euch herstellen zu können. Nur die stärksten Items brauchen spezielle Gegenstände.

Über das Handwerk stellt ihr aus gefunden Materialien Na’vi-Ausrüstung her, während ihr in feindlichen Lagern oft menschliche Waffen wie Sturmgewehre oder Schrotflinten finden könnt.

Do it yourself-Arsenal: Gerade Crafting kann eure Kampfkraft stark erhöhen, wenn ihr hochwertige Zutaten findet. Dafür müsst ihr oft nicht mal auf die Jagd gehen, denn in den zahlreichen Körben der Welt liegen häufig Materialien herum oder ihr kauft sie direkt bei den Na’vi-Stämmen. Dort bekommt ihr auch oft die passende Baupläne.

Die Kampfkraft seht ihr in mehreren Menüs in der oberen rechten Ecke des HUD's. Bei Händler*innen wird euch sogar angezeigt, wie stark sich die Kraft mit einem neuen Item erhöht.

Andere Händler*innen bieten euch auch gute fertige Ausrüstung an. Bei Menschen müsst ihr Ersatzteile als Währung ausgeben, die in Lagern und Kisten zu finden sind. Bei den Na’vi bezahlt ihr mit eurem guten Clan-Ruf, den ihr mit allerhand Aufgaben ansammeln könnt.

Vergesst eure Mods nicht!

Zusätzlich könnt ihr eure Ausrüstung noch mit zusätzlichen Mods versehen. Die findet ihr überall und werten eure Waffen und Rüstungen noch weiter auf. Sie sind bei Händler*innen recht günstig und lassen sich aus wenigen Materialien herstellen, heben eure Kampfkraft aber manchmal mehr an als ein neues Ausrüstungsteil an.