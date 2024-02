Avatar: Frontiers of Pandora - Interaktive Karte zeigt euch alle wichtigen Orte auf einen Blick

Die interaktive Karte für Avatar bietet euch einen Überblick über alle Totems, Außenposten, Labore, Comics und Co.

Ubisoft hat sich mit der Welt von Avatar: Frontiers of Pandora besonders viel Mühe gegeben. In drei gewaltigen Gebieten mit mehreren Biomen könnt ihr auf die Jagd gehen, die Truppen der RDA bekämpfen und hinter jeder Ecke einen Teil der Na’vi-Kultur erforschen.

Bei so vielen Aktivitäten kann man gerne mal die Übersicht verlieren, insbesondere, wenn man es auf die Trophäen des Spiels abgesehen hat. Hier hilft euch diese interaktive Karte weiter.

Diese Punkte zeigt euch die Karte an

Die Karte wurde von unseren polnischen Kollegen von Gamepressure erstellt. Hier könnt ihr euch alle wichtigen Punkte ansehen, die in der Spielwelt irgendeine Relevanz haben. Darunter zum Beispiel:

Sarentu-Totems

Erinnerungsmalereien

Schatzjagdcomics

RDA-Außenposten

Feldlabore

Säbelflügelmotten

u.s.w

Mit dem Menü könnt ihr in der Karte auch die einzelnen Filter auswählen. Somit findet ihr recht schnell, wonach ihr gerade sucht.

Alles Wichtige für die Erfolgsjagd

Besonders praktisch ist die Karte, wenn ihr auf die Platin Trophäe von Avatar: Frontiers of Pandora aus seid. Denn hier müsst ihr oft alle Orte einer bestimmten Art aufsuchen und abschließen. Das ist gar nicht so einfach, da unerforschte Teile der Karte in einem dichten Nebel versteckt sind und die Art der Schauplätze sich erst enthüllt, wenn ihr ihnen näher kommt.

Gerade die Sammelobjekte sind oft etwas kleiner und daher nur schwer zu sehen, sodass ihre zugehörigen Erfolge nur schwer abzuschließen sind, so wie:

Fesseldrachen: Sammle alle weggewehten Drachen.

Sammle alle weggewehten Drachen. Puppensammler: Sammle alle weggewehten Puppen.

Sammle alle weggewehten Puppen. Vater und Sohn in den Sternen: Sammle alle Schatzjagdcomics.

Für andere Erfolge müsst ihr alle Aktivitäten einer bestimmten Art abschließen, die ihr auch auf der Karte einsehen könnt:

Leichtfüßig: Folge allen Säbelflügelmotten zu ihren Nestern.

Folge allen Säbelflügelmotten zu ihren Nestern. Vision der Ahnen: Schließe alle Sarentu-Totem-Interaktionen ab.

Schließe alle Sarentu-Totem-Interaktionen ab. In Harmonie: Stimme alle Aeolischen Windflöten.

Stimme alle Aeolischen Windflöten. Datenretter: Schließe alle Aufklärungsabrufe ab.

Falle ihr noch mehr Hilfe für die Trophäe Datenrettung benötigt, dann findet ihr sie in diesem Artikel:

Alle RDA-Anlagen auf einen Blick

Besonders praktisch ist die Karte allerdings, wenn ihr es auf die Trophäe Die Rückeroberung Pandoras anlegt, bei der ihr die Luftqualität auf 100% bringen sollt. Dafür müsst ihr jegliche RDS-Aktivität ausschalten, die auf Pandora Fuß gefasst hat. Dazu zählen: 36 RDA Außenposten, 19 RDA-Basen und 3 RDA-Außenposten.

Falls euch also noch irgendwo ein Außenposten fehlen sollte, dann verrät euch die Karte garantiert ihren Standort.