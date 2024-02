Noch beliebter als One Piece: Netflix' Avatar legt Traumstart hin

Keine Chance für Ruffy, an die Quote von Aang kommt der Strohhutpirat nicht heran.

Die Live-Action-Serie zu One Piece war für Netflix im vergangenen Jahr ein Riesenerfolg und nicht nur bei Kritikern kam die erste Staffel sehr gut an. Auch langjährige Fans der Strohhutbande konnten der Anime-Adaption eine Menge abgewinnen.



Es ist daher wahrlich nicht übertrieben, wenn wir bei der aktuellen Netflix-Meldung zum Release von Avatar: Der Herr der Elemente von einer großen Überraschung sprechen. Die Serie rund um Aang, Zuko und Co. wurde nämlich in der Release-Woche noch häufiger geschaut.

Netflix enthüllt Views von Avatar: The Last Airbender

Laut dem Streamingdienst wurden die insgesamt acht Folgen der neuen Live-Action-Umsetzung der beliebten Animationsserie im Zeitraum vom 19.-25. Februar stolze 21,2 Millionen Mal aufgerufen.

Wie hoch die Zahl ist, macht der direkte Vergleich mit One Piece deutlich. So wurde die erste Staffel im gleichen Zeitraum nach Veröffentlichung "nur" 18,5 Millionen Mal aufgerufen, was einem Minus gegenüber Avatar: Der Herr der Elemente von knapp 15% entspricht.

Hier könnt ihr einen Blick in Netflix' Avatar werfen (solltet ihr das noch nicht getan haben):

1:21 Avatar: Der finale Trailer vor dem Serien-Start auf Netflix ist da

Interessant: Schauen wir rein auf die Presse-Kritiken bei Metacritic samt dem oft wenig aussagekräftigen User-Score, kommt Avatar im direkten Vergleich mit One Piece etwas schlechter weg und steht bei 56 Punkten und einem Score von 6.4 (One Piece: 67 Punkte und 7.9).

Wie gut Netflix' Avatar: Der Herr der Elemente Kollegin und Aang-Fan Annika gefallen hat, könnt ihr hier nachlesen:

Mehr zum Thema Avatar auf Netflix wird das Original niemals ersetzen können, trifft aber trotzdem in mein Fan-Herz von Annika Bavendiek

Gibt es bereits Infos zu Staffel 2 von Avatar?

Leider nein, jedoch ist es mit Blick auf die hervorragenden Aufrufzahlen recht ausgeschlossen, dass Netflix auf eine zweite und gar dritte Staffel verzichtet.

Staffel 1 der Netflix-Serie deckt das erste Buch der Originalvorlage ab, während sich die beiden weiteren Staffeln den restlichen beiden Büchern widmen könnten.

Welche Netflix-Serie gefällt euch besser?

Jetzt kommen wir bei den Zahlen natürlich nicht um einen direkten Vergleich drumherum, daher verratet uns doch gern, ob ihr eher Team One Piece oder eher Team Avatar seid.

Verratet uns auch gerne, ob ihr bereits Fans des Anime bzw. der Animationsserie wart und wie die Umsetzung beider Serien aus eurer Sicht gelungen ist. Oder seid ihr frisch in die Netflix-Serie gestartet und habt beide Reihen so kennen und lieben gelernt?