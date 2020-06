Während Fans der Marvel-Superhelden gespannt auf den 4. September und damit auf den Release des Actionspiels Marvel's Avengers von Crystal Dynamix und Square Enix warten, hätten wir 2012 beinahe ein anderes Spiel zu den beliebten Comicfiguren bekommen.

Ein Koop-Actionspiel: THQ sollte ein Actionspiel veröffentlichen, in dem vier Spieler kooperativ Feinde bekämpften. Jeder wäre dabei in die Rolle eines Marvel-Helden wie Captain America, Thor, Hulk und Iron Man geschlüpft. Teamplay sollte sehr wichtig sein.

Marvel kündigte aber den Vertrag mit dem schon damals angeschlagenen Publisher THQ, was das Aus für den Koop-Titel bedeutete.

Avengers im Koop-Kampf

Jetzt tauchte Gameplay-Material darauf aus. Was wir zu sehen bekommen, stammt offenbar aus einem Prototypen aus dem Jahr 2011, denn es fehlen jede Menge Texturen in den Levels und auch einige der Modelle sind nicht final. Dennoch gibt das Video einen interessanten Einblick in ein Actionspiel, das hätte sein können.

Ist das Left 4 Dead mit den Avengers? Und das erinnert doch stark an Left 4 Dead. Zu viert kämpfen sich die Avengers durch zahlreiche Levels, nehmen es mit jeder Menge Feinde auf und versuchen, taktisch im Team zu agieren, um am Leben zu bleiben.

Gespielt wird aus der Ego-Sicht und Kills geben Erfahrungspunkte, was darauf hindeutet, dass eine Art Rollenspiel-System geplant war, über das wir vermutlich die Skills der Helden hätten stärken können.

Jeder der Helden verfügt laut dem Video über einzigartige Kräfte. Iron Man fliegt beispielsweise und Hulk zerschmettert seine Gegner. Das Video zeigt außerdem die Möglichkeit, Gegner gemeinsam zu vernichten, indem ein Spieler dem anderen bei einem Kill hilft.

Leider ist nichts daraus geworden. Hätte euch dieses Avengers-Spiel gefallen?